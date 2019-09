Los clientes con cuentas de ahorro en el BCP migrarán a las nuevas cuentas que ofrece la entidad financiera, tras haber contado con un periodo que culminó el 30 de agosto para escoger.

En caso no haber solicitado el cambio voluntario al tipo de cuenta de su preferencia, la migración será automática.

Si usted pertenece a los clientes de Primera Cuenta pasará a ser parte de Cuenta Digital, en la que las características son similares, a diferencia de la comisión que se pagará por el traslado de fondos, que irá desde S/ 9.00 (o US$ 3.60) a S/ 350.00 (o US$ 140).

En caso pertenezca a Cuenta Activa, migrará a Cuenta Ilimitada, en la que el cobro por mantenimiento de cuenta será de S/ 12.00 (antes S/ 8.00), pero podrá realizar retiros ilimitados sin costo, tanto en los cajeros BCP como en los de otras entidades bancarias.

Asimismo, los traslados de fondos mediante agentes o agencias que antes tenían un costo de S/ 7.50 (US$ 2.83) como mínimo y S/ 350.00 (US$ 132.07) como máximo, ya no tendrán costo.

Si tiene una Cuenta Premio cambiará a la Nueva Cuenta Premio, que ofrece mayor número de operaciones sin costo en ventanilla. La Cuenta Premio permitía cuatro depósitos y un retiro, mientras que la Nueva Cuenta Premio permitirá seis operaciones en cada caso.

Además, el costo por mantenimiento de cuenta permanecerá en S/ 8.00, pero no será cobrado si el saldo promedio mensual de la cuenta es mayor o igual a S/ 1,500 (o US$ 500), a diferencia del monto anterior requerido de S/ 900 (US$ 300).

Si se realizó el cambio automático de su cuenta y no desea permanecer allí, puede solicitar su migración a cualquiera de las tres cuentas de ahorro que ofrece el banco.

Cuentas sueldo BCP

En tanto, la Cuenta Sueldo BCP también cambiará las condiciones que ofrece a sus clientes a partir del 1 de octubre.

Así, el número de retiros mensuales sin costo en ventanilla pasará de dos en la actualidad a seis a partir de octubre, y el costo por operaciones adicionales en ventanilla se incrementará de S/ 3.50 (US$ 1.32) a S/ 5.00 (US$ 2).

Si la Cuenta Sueldo deja de recibir abonos por pago de haberes por tres meses consecutivos, se convertirá en una Cuenta Ilimitada BCP.