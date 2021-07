Cada vez más peruanos apuestan por las criptomonedas con una alternativa de inversión.

Carlos Bernos, country manager de Buda.com en Perú, indicó que mientras en el 2020 fueron 9,700 los nuevos usuarios peruanos registrados en su plataforma especializada en operar con criptomonedas, en lo que va del 2021 los nuevos ingresos suman 14,000.

Asimismo, el volumen transado por los peruanos en Buda.com en el 2020 sumó US$ 19.5 millones, mientras que a junio del 2021 la cifra se ha duplicado, llegando a los US$ 42 millones.

El gran atractivo de las criptomonedas es la posibilidad de obtener un alto nivel de rentabilidad, pero también es conocido que este mercado es bastante volátil.

Por ello, se presentan algunas precauciones a tener en cuenta por quienes buscan ingresar al mercado de las criptomonedas:

Informarse bien. Al ser un mercado relativamente nuevo y especializado, lo primero que se recomienda es informarse sobre las criptomonedas.

“Toda inversión debe ser informada. La persona debe leer e investigar para saber qué es una criptomneda, para qué se usan y qué tipos de criptomonedas existes”, refirió Bernos.

En ello coincidió José Ravines, CEO de la consultora Invenio. “Las personas deben conocer algunos conceptos de análisis fundamental y análisis técnico. No se puede invertir en algo que no conoces”, advirtió.

Rentabilidad volátil. Los especialistas remarcan que la rentabilidad de las criptomonedas es bastante cambiante. Bernos refiere que se pueden indentificar dos tipos de inversiones, las de corto plazo, buscando rentabilidades en periodos de semanas o meses, y las inversiones de largo plazo, pensando en años.

“El margen de ganancia dependerá de la gestión. Pero el valor tecnológico detrás de las criptomonedas hace ver que en un periodo de tres a cuatro años estas se van a valorizar mucho más”, sostuvo.

Por su parte Ravines remarca que se debe tener bastante temple para no tomar decisiones equivocadas cuando la rentabilidad sea negativa. “Tenemos un riesgo emocional; hay personas que dicen me salí, me desesperé, no podía seguir viendo cómo seguía cayendo mi inversión. Se debe tener bastante temple; sino, mejor buscar otras alternativas de inversión”, subrayó.

Invertir con moderación. “La inversión debe hacerse responsablemente, sin que uno tenga que comprometer su situación económica”, indica Bernos.

En esa línea, Ravines recomienda que al empezar en este mercado el inversor no destine más del 5% de los fondos de su portafolio de inversiones.

“Si ya más adelante, empiezas a ganar experiencia en el manejo de esta inversión, podrías incrementar ese porcentaje. Podrías empezar invirtiendo US$ 500, un monto que no es tan grande. Y siempre debemos recordar que solo se debe invertir lo que estás dispuesto a perder”, anotó.

En lo que va del 2021, el ticket promedio por mes de los usuarios peruanos en Buda.com ha fluctuado entre los US$ 111 y US$ 176.