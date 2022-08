Así, el seguro que empieza a despertar más interés de los usuarios es el académico, que tiene como objetivo ayudar a los titulares con los gastos escolares y universitarios de sus hijos, dijo Agustín Sueyras, gerente adjunto Comercial Personas de La Positiva.

Indicó que esta protección se puede tomar por plazos entre seis y 18 años, aunque el promedio contratado es de 15 años, principalmente con miras a los pagos de universidad.

Según La Positiva, es posible asegurar montos entre S/ 40,000 y S/ 3 millones, o su equivalente en dólares US$ 10,000 y US$ 1 millón, pagando una prima mensual desde US$ 44 (S/ 155).

En tanto, Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, coincidió en que hay un mayor interés de las familias por asegurar el futuro académico de sus hijos.

Esta protección permite generar ahorros suficientes para cubrir la educación de los menores del hogar, comentó.

De acuerdo con Sueyras, los gastos universitarios reportan un incremento del 20% en los últimos años, cuyo promedio de inversión está entre US$ 10,000 y US$ 50,000.

Usualmente lo adquiere alguien que todavía no tiene hijos y quiere ahorrar para cuando empiecen el colegio o ya los tiene en edad escolar y quiere ahorrar para la universidad, acotó.

El docente mencionó que es posible realizar un pago mensual de la prima o abonar un monto anual a fin de acumular un fondo determinado.

“Se puede decir que la cultura financiera está mejorando, el conocimiento y mayor acceso a información hace que más personas piensen en contratar estos seguros pensando en su gasto futuro”, refirió.

Al término del plazo acordado con la compañía de seguro, el titular recibe el monto asegurado y, en caso el contratante pierda la vida durante dicho periodo, sus beneficiarios recibirán la suma asegurada, acotó Chang.

Además, señaló que hay un grupo de usuarios que aprovechan estos productos para conservar sus excedentes, en busca de una mejor rentabilidad que la ofrecida por otras cuentas de ahorro en el sistema financiero.