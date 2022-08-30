Conozca las 14 de las 255 productos de inversión financiera que rindieron más de 10% el último mes . Foto: iStock.
Conozca las 14 de las 255 productos de inversión financiera que rindieron más de 10% el último mes . Foto: iStock.

Al cierre de julio 255 productos financieros se movieron en medio de la incertidumbre en los mercados locales e internacionales, según el reporte de la consultora MC&F e IFEL.

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