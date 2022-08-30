Al cierre de julio 255 productos financieros se movieron en medio de la incertidumbre en los mercados locales e internacionales, según el reporte de la consultora MC&F e IFEL.
En medio de ello 14 lograron ganancias por encima del 10% solo en julio, y unos 18 tuvieron rendimientos en negativo o en rojo. Entre ellos resalta los fondos y el comportamiento de las acciones.
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|ALTERNATIVA DE INVERSIÓN FINANCIERA AL MES (EN JULIO)
|PRODUCTO
|RENDIMIENTO %
|SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS
|-11.00%
|Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF
|-7.84%
|SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS
|-5.20%
|SURA RENTA PERIODICA I $ FONDOS SURA SAF
|-5.19%
|BDC DEUDA DIVERSIFICADA FMIV BD CAPITAL SAF
|-3.97%
|SURA RENTA PERIÓDICA I S/ FONDOS SURA SAF
|-3.96%
|IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO
|-3.55%
|CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF
|-3.37%
|FdF CC Acciones China CREDIFONDO SAF
|-3.20%
|Tipo de cambio EURPEN
|-0.66%
|BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF
|-0.62%
|INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A
|-0.58%
|INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B
|-0.57%
|Sura Renta Periodica II $ FONDOS SURA SAF
|-0.39%
|SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS
|-0.33%
|BBVA SOLES CONTINENTAL FM
|-0.30%
|SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF
|-0.18%
|S&P BVL Minería
|-0.04%
|BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM
|0.11%
|Raiz S/.
|0.12%
|Efectiva S/.
|0.13%
|Alfin S/.
|0.15%
|BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM
|0.15%
|Oh! S/.
|0.15%
|CMAC Huancayo S/.
|0.19%
|CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF
|0.19%
|Prima F1
|0.20%
|Comercio S/.
|0.20%
|FdF IF Rendimiento Global S/ I INTERFONDO
|0.23%
|Citibank S/.
|0.25%
|BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM
|0.25%
|Profuturo F1
|0.26%
|SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS
|0.26%
|SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF
|0.31%
|BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM
|0.34%
|Integra F0
|0.35%
|DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A.
|0.39%
|SF Renta S/. 1Y IV SCOTIA FONDOS
|0.39%
|Credinka S/.
|0.40%
|CMCP Lima S/.
|0.40%
|INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE A
|0.40%
|Profuturo F0
|0.40%
|CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF
|0.40%
|INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE B
|0.41%
|Habitat F0
|0.42%
|SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF
|0.43%
|Prima F0
|0.44%
|ICBC S/.
|0.44%
|CMAC Arequipa S/.
|0.46%
|Interbank S/.
|0.47%
|Scotiabank S/.
|0.47%
|SF Renta S/. 6M SCOTIA FONDOS
|0.48%
|Crédito S/.
|0.48%
|BIF S/.
|0.49%
|GNB S/.
|0.49%
|CMAC Maynas S/.
|0.50%
|CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF
|0.50%
|Pichincha S/.
|0.50%
|Falabella S/.
|0.50%
|BBVA S/.
|0.50%
|Santander S/.
|0.50%
|Crediscotia S/.
|0.51%
|Mibanco S/.
|0.52%
|SFdF Acciones Emergentes SCOTIA FONDOS
|0.56%
|CRED CAP FACTORING S/ CREDIFONDO SAF
|0.56%
|Compartamos S/.
|0.58%
|Confianza S/.
|0.63%
|FF BBVA ESTRATE CONSERV S/ CONTINENTAL FM
|0.65%
|IF Portafolio Dinamico Soles INTERFONDO
|0.65%
|SF Rendimiento Binario S/. IX SCOTIA FONDOS
|0.68%
|Integra F1
|0.71%
|IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO
|0.76%
|FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA S/ CONTINENTAL FM
|0.77%
|SF INSTITUCIONAL DE RENTA $ II SCOTIA FONDOS
|0.77%
|Habitat F1
|0.91%
|Profuturo F2
|1.02%
|Prima F2
|1.05%
|FF BBVA ESTRATE DINAMICO S/ CONTINENTAL FM
|1.06%
|Integra F2
|1.18%
|S&P BVL Industriales
|1.25%
|Habitat F2
|1.29%
|CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDIFONDO SAF
|1.69%
|SURA ACC. DE MERC. EMERGENTE FONDOS SURA SAF
|1.74%
|FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAF
|1.74%
|CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF
|1.87%
|CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF
|1.97%
|Integra F3
|2.20%
|SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS
|2.25%
|CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF
|2.29%
|Prima F3
|2.36%
|EL DORADO SAF-FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B
|2.37%
|EL DORADO SAF-FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A
|2.39%
|EL DORADO SAF-FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE I
|2.40%
|Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF
|2.44%
|SURA DEUDA PRIV. GLOBAL FONDOS SURA SAF
|2.45%
|DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A.
|2.46%
|EL DORADO SAF-Crecimiento Inmobiliario EEUU SERIE A
|2.47%
|EL DORADO SAF-Crecimiento Inmobiliario EEUU SERIE B
|2.47%
|Tipo de cambio USDPEN
|2.52%
|BTG PACTUAL PERU SAF-FdeF BTG Renta Internacional SERIE B
|2.52%
|Alfin $
|2.53%
|SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF
|2.53%
|CMAC Huancayo $
|2.54%
|Crediscotia $
|2.54%
|Citibank $
|2.55%
|FdF IF V Rendimiento Global INTERFONDO
|2.55%
|ICBC $
|2.55%
|Mibanco $
|2.56%
|GNB $
|2.59%
|Interbank $
|2.61%
|BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM
|2.62%
|CMAC Arequipa $
|2.62%
|Raiz $
|2.62%
|Falabella $
|2.63%
|BBVA $
|2.63%
|Scotiabank $
|2.63%
|SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $ SCOTIA FONDOS
|2.63%
|CREDICORP RENTA en $ 4Y IV CREDIFONDO SAF
|2.64%
|SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF
|2.64%
|SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF
|2.65%
|IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDO
|2.65%
|CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF
|2.65%
|BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM
|2.66%
|BIF $
|2.66%
|Crédito $
|2.68%
|Pichincha $
|2.68%
|FdF IF VI Rendimien Global 360 INTERFONDO
|2.69%
|Santander $
|2.69%
|CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF
|2.69%
|FdF IF IX Rend. Global 360 INTERFONDO
|2.70%
|CC BARRERA CONDICIONAL IX CREDIFONDO SAF
|2.71%
|SF RENTA $ 6M XI SCOTIA FONDOS
|2.72%
|INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE A
|2.72%
|IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO
|2.73%
|CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF
|2.73%
|SF Institucional Renta 1yIV SCOTIA FONDOS
|2.73%
|CRED CAP RENTA $ VI CREDIFONDO SAF
|2.74%
|INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE B
|2.74%
|CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF
|2.75%
|BBVA Renta $ 3A CONTINENTAL FM
|2.75%
|FdF IF VII Rend. GLobal 360 INTERFONDO
|2.77%
|FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FM
|2.77%
|FdF IF VIII Rend. Global 330 INTERFONDO
|2.77%
|IF Portafolio Dinámico INTERFONDO
|2.79%
|CC BARRERA CONDICIONAL XI CREDIFONDO SAF
|2.79%
|SF Renta $ 6M XII SCOTIA FONDOS
|2.80%
|IF I Renta 3Y Latam INTERFONDO
|2.83%
|SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF
|2.85%
|IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO
|2.89%
|CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF
|2.92%
|Profuturo F3
|2.93%
|CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF
|2.94%
|SF Institucional Renta 3Y SCOTIA FONDOS
|2.95%
|CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF
|2.96%
|FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM
|2.99%
|FdF CC RENTA GLOBAL OBJ I CREDIFONDO SAF
|3.00%
|FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A
|3.02%
|FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B
|3.04%
|Habitat F3
|3.10%
|FF BBVA ESTRATE CONSERV $ CONTINENTAL FM
|3.12%
|IF ACCIONES INTERFONDO
|3.17%
|FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A
|3.22%
|FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B
|3.25%
|SF Institucional Binario $ I SCOTIA FONDOS
|3.26%
|Scotia FdF CP Internacional SCOTIA FONDOS
|3.29%
|FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA $ CONTINENTAL FM
|3.29%
|CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF
|3.32%
|CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF
|3.38%
|PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF
|3.42%
|BBVA DOLARES CONTINENTAL FM
|3.45%
|VANECK EL DOORADO PERU ETF EL DORADO SAF
|3.45%
|SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS
|3.49%
|FF BBVA ESTRATE DINAMICO $ CONTINENTAL FM
|3.51%
|FdF IF RealState Student Accom INTERFONDO
|3.61%
|S&P BVL Peru Select
|3.66%
|F. DE F. BBVA GLOBAL EQUITY CONTINENTAL FM
|3.79%
|F. DE F. BBVA RENTA GLOBAL CONTINENTAL FM
|3.83%
|PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF
|3.99%
|BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE B
|3.99%
|BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE A
|4.00%
|BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE I
|4.02%
|S&P BVL Construcción
|4.12%
|CC BARRERA CONDICIONAL XIII CREDIFONDO SAF
|4.17%
|FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM
|4.20%
|IF Enfoque LATAM INTERFONDO
|4.24%
|IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO
|4.36%
|CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF
|4.37%
|CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF
|4.43%
|FdF CC Alternat Retorn Absolut CREDIFONDO SAF
|4.46%
|S&P/BVL Peru General ESG
|4.48%
|BTG PACTUAL PERU SAF-FdeF BTG Renta Internacional SERIE A
|4.68%
|FF BBVA INVERSION SOSTENIBLE CONTINENTAL FM
|4.74%
|Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF
|4.79%
|SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS
|4.87%
|S&P BVL Peru General
|4.92%
|FdF IF Enfoque Global INTERFONDO
|4.99%
|S&P BVL LIMA 25
|5.12%
|FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI
|5.17%
|FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE C
|5.21%
|FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE B
|5.22%
|FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE A
|5.23%
|FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF
|5.35%
|SFdF DISTRIBUTIVO IG SCOTIA FONDOS
|5.49%
|SF Institucional Renta $ VII SCOTIA FONDOS
|5.55%
|FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE B
|5.55%
|FdF CC Alterna. Global Macro CREDIFONDO SAF
|5.60%
|FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE A
|5.63%
|FdF Credicorp Deuda Flexible CREDIFONDO SAF
|5.67%
|CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF
|5.75%
|FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF
|5.82%
|Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS
|6.16%
|SFdF Igualdad de Genero SCOTIA FONDOS
|6.24%
|FF BBVA DEUDA HIGHT YIELD CONTINENTAL FM
|6.53%
|CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF
|6.54%
|CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF
|6.63%
|FdF CC Impacto Oncologico CREDIFONDO SAF
|6.67%
|SFdF DISTRIBUTIVO HY - F.Inst SCOTIA FONDOS
|6.74%
|INDEPENDIENTE PMG INDEPENDIENTE SAF
|6.83%
|SFdF Distributivo HY II SCOTIA FONDOS
|6.84%
|SF NOTA ESTRUCTURADA V SCOTIA FONDOS
|6.86%
|SFNotaEstructurada IV-F. Insti SCOTIA FONDOS
|6.86%
|IF Futuro Seguro $ INTERFONDO
|6.91%
|FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A
|7.01%
|FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B
|7.03%
|SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS
|7.28%
|SURA ACCIONES EUROPEAS FONDOS SURA SAF
|7.32%
|CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF
|8.17%
|EL DORADO SAF-El Dorado Renta Variabl Global SERIE B
|8.54%
|EL DORADO SAF-El Dorado Renta Variabl Global SERIE A
|8.59%
|IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO
|9.02%
|FdF Cred. Tendencias Globales CREDIFONDO SAF
|9.25%
|S&P BVL Financieras
|9.26%
|FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI
|9.51%
|FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C
|9.51%
|FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B
|9.56%
|FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A
|9.58%
|Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDIFONDO SAF
|9.63%
|S&P BVL Consumo
|9.71%
|FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAFI
|9.94%
|FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE C
|9.97%
|FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE B
|9.99%
|FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDIFONDO SAF
|10.10%
|Independiente Agresivo $ INDEPENDIENTE SAF
|10.78%
|FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF
|11.25%
|SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS
|11.71%
|FdeF IF Global Thematics INTERFONDO
|11.92%
|FdeF CC Acciones Innovacion CREDIFONDO SAF
|11.93%
|SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF
|11.95%
|SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF
|12.07%
|CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF
|12.94%
|S&P BVL Servicios Públicos
|13.68%
|S&P BVL Electricas
|13.68%
|Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS
|13.86%
|SF Institucional Renta $ V SCOTIA FONDOS
|15.59%
|CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF
|17.27%