El sector automotor registró una caída anual de 55% en junio, pese al reinicio de actividades.



Así, dicho mes se vendieron 4,853 unidades, de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP).



Sin embargo, especialistas de este mercado prevén una recuperación gradual durante el segundo semestre, en línea con la mejora de la economía y acentuada por el temor al contagio en el uso de transporte público.



La primera recomendación para cualquier peruano que esté en el dilema de la compra de un vehículo, es que se informe bien a fin de que escoja lo que más le conviene, dijo Pablo Reátegui, gerente general de Pandero.



La adquisición de un auto dependerá finalmente de la situación económica de cada cliente y su perfil de comprador, comentó.



“Si el usuario necesita un vehículo en este momento, ya sea para un negocio o uso personal, y cuenta con liquidez para el pago de la inicial, le convendría un crédito vehicular”, sostuvo.



Se debe tomar en cuenta que pese a la reducción de tasas de interés para los distintos préstamos en el sistema financiero, la banca está siendo cautelosa en otorgar financiamiento por el aumento en el riesgo del cliente.



Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tasa promedio de un préstamo bancario no revolvente para la compra de automóviles es de 11.15%, al 6 de agosto.



En tanto, Reátegui mencionó que si el potencial comprador no quiere descapitalizarse y está dispuesto a esperar un tiempo para obtener su auto, podría inclinarse por el fondo colectivo.



“Esta modalidad es ideal para el usuario que desea mantener sus ahorros a fin de estar tranquilo en estos meses o destinarlos a otros fines, pero puede pagar una cuota mensual”, manifestó.



Refirió que los fondos colectivos son grupos de personas convocadas por una administradora para auto financiar la compra de un bien, ya sea un vehículo o un inmueble.



Asimismo enfatizó que este mecanismo favorece sólo si el comprador no requiere un vehículo con urgencia pues la adjudicación mensual del bien a dos o tres miembros del grupo de asociados se realiza mediante sorteo o subasta.