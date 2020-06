A veces, las parejas no son del todo sinceras en su información financiera, algo que puede generar problemas en el hogar.



“La infidelidad financiera se produce cuando un miembro de la pareja le oculta gastos al otro o mantiene ahorros y no le comenta a su esposo o esposa”, dijo Elaine King, experta internacional en finanzas familiares.



Refirió que si bien ahora el consumo está restringido por las medidas de aislamiento social, hay quienes pueden estar comprando productos no tan necesarios por Internet o, por el contrario, quienes estén ahorrando más durante el confinamiento, señaló.



Sin embargo, en ambos casos lo están haciendo sin que su pareja conozca de estas operaciones pues consideran que estarán en desacuerdo con algunas de ellas, agregó.



Así, advirtió que esta falta de comunicación puede originar constantes conflictos en la familia que solo conducirán a una pérdida de la confianza hacia el compañero de vida.



También mencionó que es importante tomar en cuenta las circunstancias en que se evade dicha información antes de continuar una discusión.



“Si uno de ellos decide tener un fondo adicional para la vejez o alguna emergencia familiar y no le cuenta a su pareja porque conoce que esta tiende a gastar el dinero, solo busca proteger su hogar”, sostuvo.



En otros casos, refirió que se contraen deudas por montos significativos antes de formar una familia y luego ocultan dicha obligación para no generar malestar en la pareja.



Ante ello, recomendó que ambos miembros mantengan un constante intercambio de ideas sobre la situación financiera de la familia y se apoyen mutuamente.



“Puede que las prioridades entre ellos no coincidan, que uno crea que donar dinero para obras de bien común está bien pero el otro prefiere enfocar esos recursos para cubrir necesidades de sus familiares más cercanos”, expresó.



Por tanto, sugirió definir intereses entre ambos y destinar porcentajes del fondo familiar a lo que cada uno considera que es más requerido a fin de que la pareja sienta que hacen un trabajo juntos y no surja la necesidad de ocultarse información.