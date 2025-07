Aunque muchas personas utilizan este ingreso para realizar compras o darse algún gusto, en el actual contexto económico, donde los precios suben y ahorrar resulta cada vez más difícil, este ingreso puede ser una oportunidad valiosa para mejorar el panorama financiero personal e incluso familiar.

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los peruanos destinan en promedio cerca del 30% de sus ingresos al pago de deudas.

Para Jorge Siu, gerente de Administración y Finanzas de Los Andes, el primer destino de la gratificación debe ser construir o reforzar un fondo de emergencias equivalente a por lo menos 3 meses de gastos básicos.

Otra opción clave es pagar deudas con altas tasas de interés, como las de tarjetas de crédito, que actualmente en el Perú pueden superar el 80% anual según la SBS. Al reducir pasivos costosos, mejoran las finanzas personales, y permite tener presupuesto para futuros ahorros o inversiones.

“Es recomendable destinar parte del dinero a gastos importantes de los próximos meses, como matrículas escolares, seguros o mantenimientos del hogar. Así se evita el uso de crédito en el futuro”, mencionó.

Gestión conversó con Juan Acosta, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el cual brindó algunos tips para realizar adecuadamente una buena distribución financiera.

En economías como la peruana, el reto es adaptar la planificación al bolsillo propio. Foto: Andina.

Regla financiera 50-30-20

Juan Acosta nos indica que una de las herramientas más útiles para distribuir ingresos de forma consciente es la regla 50/30/20, un método que si se pone en práctica de manera adecuada se puede distribuir eficazmente las finanzas e ingresos, como la gratificación.

Esta técnica especifica destinar el 50% del ingreso para gastos fijos (deudas, servicios, etc.), “Un 30% para gastos de disfrute o capricho (viajes, compras) y 20% para ahorro o inversiones”.

“Lo importante es que este primer 50% o cercano a ello vaya destinado a pagos de gastos fijos, como el pago de la escolaridad, el tema de deudas bancarias, la luz, etc. Luego vendría a ser un 30% en el tema de los gastos que se les llama de capricho o gastos prescindibles. Trabajamos no solamente para cumplir objetivos, sino también para vernos beneficiados, y en este sentido va los viajes, comprar una vestimenta, algún tipo de videojuego, consola”, indicó.

En ese aspecto, indica que este gasto se debe realizar de manera adecuada para no generar inconvenientes en el futuro.

“Puedo destinarlo al viaje, pero puedo sacarlos a crédito o a cinco cuotas. Entonces, destinarlo a cuotas ya me implica un gasto futuro que no lo tenía previsto. Por ello, la idea es que ese gasto de capricho o de disfrute esté vinculado a algo que esté en el corto plazo y que no involucre algo futuro”, precisó.

“El último 20% va al ahorro, ya sean instrumentos como plazos fijos, fondos mutuos o cuentas de ahorro. Estas sirven como una base para contingencias que pueden darse hoy en día. Contingencias de salud, por ejemplo, a temas de reparación del hogar. Pensando ahora en los desastres naturales que puede haber, muchas personas ahora están comenzando a reforzar su hogar, etc.”, puntualizó.

Distribución de gastos

Juan Acosta indicó que la distribución de los gastos de la gratificación dependerá de las obligaciones y objetivos de cada persona, el cual será variable de su etapa de vida.

“La gratificación es un derecho que tiene todo trabajador y como tal conlleva una responsabilidad. Una persona joven que recién inicia en el ámbito laboral, quizá la gratificación o un porcentaje importante de este debería destinarlo al ahorro e inversión en estudios, en una preparación, en un diplomado”, indicó.

“A una persona que quizá esté un poco más avanzada de edad, que tenga ya algunos años en el ámbito profesional, le sirva como un impulso el ahorrar para la cota inicial para un apartamento, para un auto, etc. Y quizá para personas que tengan ya una carga familiar, sería destinar a gastos, como las deudas bancarias, gastos de mantenimiento que siempre son importantes en el hogar, el auto, la salud”, añadió.

Sesión del Pleno del Congreso de la República en el hemiciclo del Palacio Legislativo. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Falsa percepción de ingresos por proyectos de ley en el Congreso

El especialista precisó que los proyectos de ley que proponer el octavo retiro de la AFP, así como la libre disponibilidad de la CTS, genera una sensación de que en un periodo futuro podrían llegar más ingresos, por lo que las personas pueden gastar pensando en estos beneficios.

“Se han dado una serie de retiros y beneficios que podrían generar una especie de sensación de futuros ingresos que se podrían dar y que por tanto las personas puedan destinar gastos pensando en estos beneficios futuros. Si yo sé que posiblemente se dé un octavo retiro pues toda la gratificación la gasto. Total, en unos meses me va a caer la AFP y ese sí lo destino al ahorro”, precisó.

Por ello, recomendó tener en cuenta los ingresos reales que se tienen.

“Lo importante es tratar de ver los flujos concretos y en base al sueldo y gratificación que uno gana. Entonces, no poner las esperanzas en un octavo retiro, porque quizá no se dé y que, por tanto, desequilibre mis flujos”, indicó.

Además, recomendó, para quienes tienen muchas deudas, priorizar el pago de las mismas, considerar la consolidación de deudas y negociar mejores tasas de interés. Finalmente, aconseja reflexionar antes de hacer compras impulsivas y explorar opciones para rentabilizar el dinero, como fondos mutuos o inversiones, además de fomentar la cultura del ahorro y la planificación financiera.

“Esta es una época para ver los gastos que se tiene, ver las deudas, saber qué es urgente e importante, qué es aquello que en el corto plazo no puedo posponer y crear una estrategia que permita, por lo menos, sanear y dejar un porcentaje para el disfrute”, dijo.

El dato

La bonificación extraordinaria a favor del trabajador será:

- Si está afiliado a EsSalud, recibirá una bonificación adicional del 9%.

- Si está afiliado a una EPS, recibirá una bonificación del 6.75%

“Si no trabajó los seis meses del semestre, el trabajador recibirá el pago proporcional a los meses laborados”, advierte Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú.