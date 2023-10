Esta cifra casi triplica lo observado el año pasado (S/4,373 millones) y duplica lo visto en años previos a la pandemia (S/ 5,629 millones).

Las empresas optan por no distribuir parte de sus utilidades a sus accionistas con el fin de dejar a disposición ciertos recursos que sirvan para su operación y desarrollo. Sin embargo, los analistas refieren que en este escenario complejo esta no suele ser una de las decisiones de las compañías. ¿Por qué se observa esta expansión en lo que va del año?

“En un escenario malo como el que estamos quien debe poner más capital es el sector financiero. Sería raro que, con el panorama local, haya otras empresas que estén metiendo capital para crecer”, dijo a Gestión Marco Antonio Zaldívar, director independiente.

Usualmente, los bancos y financieras capitalizaban el 50% de sus utilidades, pero ahora están destinando un mayor porcentaje y, en algunos casos todo, como aporte para la empresa porque el regulador se lo indica, señaló.

Argumentó que, ante el incremento de los créditos incobrables y el claro aumento en el índice de morosidad, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) les solicita un mayor respaldo para continuar con su colocación de préstamos. De lo contrario, acotó, corren el riesgo de ser intervenidas. Si bien durante pandemia estas empresas aumentaron provisiones, la morosidad no se incrementó como ahora.

Según datos de la BVL, la cifra de aumento de capital se gatilla durante el segundo trimestre, cuando subió de S/ 4,404 millones al cierre de marzo, a S/ 10,922 millones a julio. Esto coincide con el menor pago de dividendos durante dicho periodo.

Por su parte, Marco Contreras, head of Research de Kallpa SAB, sostuvo que esta evolución en los aumentos de capital no representa un levantamiento de capital de las empresas listadas en bolsa, pues no se registra una Oferta Pública Inicial -o IPO por sus siglas en inglés- en la bolsa limeña desde el 2012.

“Hay que tener bastante cuidado con ese número porque muchos aumentos se hacen por capitalización de utilidades o de reservas y es una jugada contable, lo hacen para fortalecer ratios de solvencia, sobre todo, en el segmento financiero”, comentó.

Esto coincide con que el sector financiero reportó utilidades récord en 2022 y este año ha podido trasladar estos resultados acumulados a su capital social, acotó.

Asimismo, Zaldívar precisó que hubo algunas operaciones puntuales por montos elevados que influyeron en este crecimiento como es el caso de Petroperu.

Para los especialistas, estos incrementos de capital continuarían, por lo menos, en el segmento financiero pues los problemas de pago de los deudores se podrían extender hasta el siguiente año, lo cual implica mayores provisiones por riesgo de incobrabilidad.

En los demás casos, sostienen que dependerá de los planes de expansión de las compañías y las perspectivas de la inversión privada en el país.

