Los gastos que puede realizar diariamente y parecer insignificantes –S/ 0.50 o S/ 1,00-, pero que al ser sumadas representan un gasto importante son los denominados ‘gastos hormiga’.

Así lo explica a Gestión.pe el profesor de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de ESAN, Carlos González, al detallar que son llamados ‘hormigas’ debido a que son gastos tan pequeños que una persona no lo ve o no se toma en cuenta, llevando a que no pueda ahorrar.

“Uno puede ver en el jardín a una hormiga cargando una porción de una hoja de una planta y a uno no le llama atención, pero si vemos a una fila de hormigas cada una de ellas con una hoja se hace más visible. Aquí es donde reaccionamos porque si no lo hacemos la planta se quedará sin hojas. Similar situación sucede con los ahorros”, detalla.

De este modo, para evitar que estos gastos hormiga perjudique el camino hacia el ahorro, el docente recomienda estas tres fórmulas.

Multipliquemos

La primea fórmula es dimensionar el gasto hormiga a una escala mayor . A modo de ejemplo indica que si una persona gasta S/ 2.00 al día comprando un par de galletas o un café, no le prestará atención pues es un gasto pequeño.

Sin embargo, si lleva ese monto a un gasto semana el monto se eleva a S/ 14. “Aquí los S/ 14 es más visible que los S/ 2″, dijo.

Ahora, dijo que, si esos S/ 2 lo llevamos a una escala mayor a un periodo de un mes, el gasto se eleva nuevamente y esta vez se convierte en S/ 60 y en 10 meses el monto alcanza los S/ 600.

“Entonces ahí podemos dimensionar el impacto de estos gastos hormiga. Individualmente parece muy pequeño, pero cuando ampliamos nuestro análisis a un tiempo más largo nos damos cuenta que es una suma bastante importante. Con ello entendemos que ese acto inocente a la larga tiene una repercusión”, explicó.

Compra esperada

Otra fórmula para evitar estos gastos hormigas es preguntarse qué compraría con lo que se gastó diariamente.

Tomando como ejemplo los S/ 60 de gasto a mes, uno puede considerar qué podría comprar con ese monto.

“Con ese monto podría comprarse un libro o talvez destinarlos a una cena un fin de semana con la familia. Darse cuenta de lo que representa ese monto y las prioridades que debo tomar. Tal vez ya no compre dos galletas al día, sino, solo una, entonces empezamos a reducir los gastos hormiga”, apuntó.

Incorporarlo en el presupuesto

Otra manera de poner freno a estos gastos hormiga es considerar en un presupuesto la categoría “varios”, en donde se considere gastos para esos ‘gustos’ diarios.

“Si asigno S/ 100 en mi presupuesto para estos gastos, cuando uno se da cuenta que está llegando a esos S/ 100 a mitad de mes, ya debo tomar una medida restrictiva y empiezo a controlarme. Es tomar conciencia y tener una especie de alerta”, dijo.