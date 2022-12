Desde inicios de diciembre del 2022, diversos usuarios han expresado, a través de las redes sociales, su descontento en contra del BBVA por el cobro de S/ 2 de comisión al momento de retirar dinero de sus cajeros automáticos. En ese sentido, ha surgido un debate sobre cómo podría afectar esta medida a los clientes y que tanto contribuye a la bancarización de los peruanos.

Al respecto, Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School, señala que las entidades financieras pueden establecer las comisiones que ellos crean convenientes, no obstante, deben comunicar con anticipación sobre cualquier cambio en las condiciones de los servicios que ofrecen.

“No es algo que promueva mucho el ahorro formal, pero el BBVA está en todo su derecho de cobrar esta comisión siempre y cuando avise de manera oportuna a sus clientes. Es una decisión interna de la entidad, pero evidentemente no ayuda mucho a la formalización de los ahorros, porque la idea es que la gente no tenga temor de que el banco les vaya a quitar parte de su capital”, dijo a Gestión.pe.

En ese marco, es necesario conocer cuáles son las comisiones que tiene los principales bancos del país por hacer uso de sus cajeros automáticos.

¿Cuáles son los bancos que cobran por retiro de cajeros?

El experto subraya que todas las entidades financieras cuentan con productos de ahorro en dónde cobran comisiones por retiros adicionales. “Casi todos los bancos tienen cuentas dónde te pagan muy buenos intereses, pero que te cobran por retiros adicionales cuando se supera un monto máximo”.

Sin embargo, alega que existen cuentas de ahorro donde no te cobran ninguna comisión y te permiten hacer varios movimientos, pero te pagan pocos intereses. A continuación, conoce cuáles son las tarifas de los principales bancos por el uso de sus cajeros automáticos, así como los cobros por mantenimiento de las diferentes cuentas.

BCP

Tipos de cuenta Costo de mantenimiento Operaciones en cajeros Cuenta Digital Sin costo Retiros sin costo Cuenta Premio S/ 10 y sin costo para saldos mayores a S/ 1,000 Retiros sin costo Cuenta Ilimitada S/12 Retiros sin costo Cuenta Sueldo Sin costo Retiros sin costo

BBVA

Tipos de cuenta Costo de mantenimiento Operaciones en cajeros Cuenta Independencia S/ 8 y sin costo para saldos mayores a S/ 100 Hasta cuatro retiros sin costo en cajeros, a partir de la quinta operación el costo será de S/2 Cuenta Ganadora S/ 8 y sin costo para saldos mayores a S/ 1,500 Hasta cuatro retiros sin costo en cajeros, a partir de la quinta operación el costo será de S/4 Cuenta Sueldo No tiene costo de mantenimiento si recibes tu abono de sueldo de manera consecutiva. Hasta cuatro retiros sin costo en cajeros, a partir de la quinta operación el costo será de S/2 Cuenta Corriente Persona Natural S/ 10 Hasta cuatro retiros sin costo en cajeros, a partir de la quinta operación el costo será de S/4

Interbank

Tipos de cuenta Costo de mantenimiento Operaciones en cajeros Cuenta Simple 100% Digital Sin costo Retiros sin costo Cuenta Sueldo Sin costo Retiros sin costo Cuenta Súper Tasa S/ 8 y sin costo para saldos mayores a S/ 10,000 Retiros sin costo Cuenta Simple AFP Sin costo Retiros sin costo

Scotiabank

Tipos de cuenta Costo de mantenimiento Operaciones en cajeros Cuenta Power S/ 8 y sin costo para saldos mayores a S/ 10,000 Hasta cuatro retiros sin costo en cajeros automáticos Cuenta Sueldo No tiene costo de mantenimiento si recibes tu abono de sueldo de manera consecutiva. Retiros sin costo Cuenta Free No tiene costo de mantenimiento Retiros sin costo

Afectación a los clientes del BBVA

Por otro lado, Carrillo Acosta indica que la disposición del BBVA no atenta directamente a los clientes del banco, ya que no se trata de un cargo por el uso de los cajeros como tal, sino que se aplica solo en los “retiros adicionales”.

De acuerdo a información del BBVA, la comisión empieza a darse a partir del quinto retiro, ya que se trata de una tasa por “exceso de operaciones”, que puede ir entre los S/2 y S/4.

“Si antes hacías dos retiros a la semana, probablemente ahora tengas que dosificar y hacer solo un retiro a la semana para no pasarte de los cuatro retiros”, precisa el especialista.

“No es que te estén cobrando por el movimiento, te cobran a partir de incumplir ciertos limites. Los usuarios tendrán que ordenarse para empezar a dosificar esos retiros o empezar a digitalizar las transferencias de dinero para no estar sacando dinero del cajero o de las ventanillas”, agrega Carrillo.

Adicional a ello, el experto comenta sobre la posibilidad de que otros bancos establezcan comisiones en el uso de cajeros automáticos para sus cuentas de ahorro.

“Va a depender de como reaccionan los usuarios del BBVA, si hay muchos reclamos y los clientes empiezan a cancelar sus cuentas probablemente los otros bancos la piensen dos veces. No obstante, si no hay un efecto importante, quizás una entidad financiera que no ha tenido muy buenos resultados este año piense en implementar comisiones para mejorar su rentabilidad”, finaliza.