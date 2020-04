El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), que es usado como referente para el mercado peruano, cayó ayer en terreno negativo.



Así, alcanzó niveles de -US$ 40 por barril durante la negociación (en términos técnicos) y cerró en - US$ 32, según datos de Bloomberg.



Según el economista Jorge González Izquierdo, el derrumbe del petróleo fue causado por dos factores.



Por un lado está el aumento en la oferta mundial del commodity por la mayor producción de Rusia, Estados Unidos y de otros países no conformantes de la OPEP, dijo.



“Arabia Saudita, el segundo principal productor del mundo, no logró convencer a otros ofertantes de ponerse de acuerdo y reducir la producción para que suba el precio”, señaló.



En tanto, Luis Eduardo Falen, Head of Macroeconomics & Investment Research en Intéligo, comentó que los contratos de futuros de mayo del índice WTI expiran hoy, por lo que quien mantenga posiciones estaría obligado a tomar la entrega de crudo durante mayo.



“El precio de ayer reflejó que los tenedores de contratos de mayo estaban efectivamente dispuestos a pagarle a alguien que los saque de sus posiciones antes del vencimiento, a fin de evitar la entrega física de crudo el próximo mes, cuando la capacidad de almacenamiento probablemente ya esté agotada”, manifestó.



El segundo factor fue la fuerte reducción de la demanda del hidrocarburo ante la recesión que se avecina para la economía mundial y especialmente para las economías grandes.



Sin embargo, González Izquierdo sostuvo que no es posible que suceda el mismo fenómeno con otros commodities.



El precio de otros metales, como el oro, cobre o hierro, está bajando pero es solo por un problema de demanda, expresó.



“No es posible que el precio se vaya por debajo de cero en estos casos porque no hay un exceso de abastecimiento, como sucede con el petróleo”, añadió.



Para el economista, esta situación afecta a toda la industria petrolera por lo que los productores deben tomar medidas inmediatas.



Las empresas de petróleo no aguantarán más de cuatro meses este escenario de precios excesivamente bajos pues los costos de producción estarían superando al precio de venta, acotó.