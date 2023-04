Tras hundirse en las bolsas en el 2022, la compañía anotó, durante los tres primeros meses de este año, una facturación de US$ 28,645 millones, 3% más que en el mismo periodo del año anterior (US$ 27,811 millones). Esto sobrepasó las previsiones de los analistas, quienes incluso estimaban un decrecimiento en sus ingresos de alrededor del 0.7%.

Asimismo, la empresa comandada por Mark Zuckerberg, tuvo un beneficio por acción de US$ 2.20, 19% menos que lo reportado un año antes (US$ 2.72 por título). Aunque este resultado parezca poco auspicioso, el mercado esperaba una cifra en torno a US$ 2 por acción.

Por ello, los datos revelados impulsaron el apetito de los inversionistas y apuntalaron la acción en las plazas bursátiles. En las dos últimas sesiones, la acción de la tecnológica trepó 15%. En el año avanza más de 93%. Además, desde su primer anuncio de recorte de empleos, en noviembre pasado, las acciones de la tecnológica han subido 135%.

Los estados financieros de Meta muestran un retroceso del 24% en el beneficio neto de la empresa. Sin embargo, esta cifra tampoco resulta desalentadora, si se tiene en cuenta los tres últimos trimestres consecutivos en los que la empresa ha mostrado un beneficio neto en caída libre, con retrocesos del 40% en el 2022.

Esta contracción en el resultado neto se explica, en parte, por los costos de reestructuración (indemnizaciones por despidos) asumidos en este trimestre y que ascienden a US$ 1,140 millones.

¿Cuál es la acogida de las empresas tecnológicas en la BVL?

Marco Contreras, head of research de Kallpa SAB, sostiene que la mayoría de empresas extranjeras que cotizan en la bolsa local no tienen liquidez.

Sin embargo, refiere que las pocas que sí lo tienen son precisamente algunas tecnológicas como Amazon, Tesla y Meta, las que, a pesar de la incertidumbre financiera global, han demostrado ser buenas opciones de inversión en el tiempo.

Asimismo, indica que, en el Perú, quienes demandan este tipo de valores son los inversionistas individuales (personas naturales), cuyas compras han aumentado por el buen desempeño que muestra el sector tecnológico, con una rentabilidad acumulada en torno al 20%.

César Romero, jefe de research de Renta4 SAB, sostiene que para los inversionistas locales (no institucionales), las empresas tecnológicas son opciones de inversión interesantes, más ahora que vuelven a repuntar.

En ese sentido, manifiesta que jornadas alcistas como las recientes, en las que destacan las acciones de Meta, son representativas porque el mercado obtiene liquidez.

Resultados positivos de Meta favorecen apetito de inversionistas

“Esto ha elevado aún más el apetito de los inversionistas locales por esta acción. Por lo que lejos de verse ahuyentados por el recorte de empleos que Meta viene anunciando desde el año pasado, los inversionistas retail han demandado estos títulos -S/ 1.2 millones negociados en la BVL- ya que valoran que las métricas de ingresos, beneficio por acción e ingresos de más usuarios en las plataformas digitales se hayan incrementado y superado las previsiones del mercado”, manifiesta Romero.

Además, el especialista insiste en que el apetito de los inversionistas locales por adquirir estas acciones también se fortalece por los resultados positivos que vienen mostrando otras empresas tecnológicas, como Microsoft, Google y Amazon.

“Al final del día, lo que verdaderamente importa es que los resultados sobrepasen las proyecciones de los analistas, y si eso resulta también en una mejora respecto al resultado inmediato anterior, es mucho mejor”, comenta Romero.

