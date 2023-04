Así, la acción de Enel Distribución saltó 31.58% a S/ 18 ayer, desde los S/ 13 en que cotizó el último miércoles -previo a los feriados-, según datos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Ello acontece tras el anuncio de la venta del 83.15% del capital social de la firma a China Southern Power Grid International (CSGI) por US$ 2,900 millones, equivalente a un valor total de la empresa de US$ 4,000 millones. La transacción incluye la venta del 100% de Enel X Perú S.A.C.

La operación implicaría un valor por acción de casi S/ 20.6, lo que equivale a una potencial apreciación de 50% de este título, desde su cotización previa al anuncio (S/ 13), de la que ayer registró gran parte de la ganancia prevista(31%), señaló a Gestión Sebastián Cruz, analista senior de Seminario SAB.

El mercado esperaba una subida importante de la acción, que ya había aumentado su cotización en los últimos meses, aunque no alcanzaba los niveles de hoy (ayer), agregó.

Julio Torres, analista senior de Intéligo SAB, coincidió en que el título de Enel Distribución se acercaría a los S/ 21, cálculo que toma en cuenta los flujos de caja de la compañía y el valor del patrimonio.

“Si se actualiza el precio de venta de Enel sería de casi tres veces el valor de la empresa y creemos que se debe a la prima por el cambio de control, la expectativa sobre la gestión que desempeñe el comprador aunque todavía falta conocer cómo serán sus decisiones y cómo van a influir en los demás accionistas”, complementó.

Refirió que para sustentar esta prima -de cambio de control- el accionista (comprador) deberá tener certeza de que puede apalancarse con un menor costo de deuda o tener un menor costo de capital.

Los especialistas precisaron que esta transacción aún está sujeta a ciertas condiciones suspensivas, como la aprobación de la autoridad antimonopolio en Perú (Indecopi) y de las autoridades chinas competentes para las inversiones directas en el exterior.

Cruz comentó que esta operación sería parte de una estrategia de China, país que viene tomando distintos activos de servicios públicos, como eléctricas o transporte en Perú, respaldado por un financiamiento barato.

Estas compañías eléctricas pagan un dividendo fijo o casi recurrente en el año, dijo. Pese a ello, prevé que en adelante los inversionistas esperarán la oferta pública de adquisición (OPA) para negociar sus títulos, pues el precio está muy cerca al objetivo.

“Antes del viernes había un gran potencial de apreciación, ahora ya no tanto, no creo que se atrevan a comprar o, al menos, no comprarán demasiado (la acción de Enel Distribución)”, agregó.

Para Torres, el mercado esperará un poco más de información sobre la transacción. Además, refirió que hay una parte importante de acciones que está en posesión de las AFP, que podrían tener un poco de paciencia mientras evoluciona el precio previo a la OPA.

Es complicado dar una recomendación de compra por lo turbulento que está el mercado y lo que implica una OPA, aunque quienes poseían esta acción ya se han visto beneficiados por el incremento, no solo de hoy sino de hace unos meses, acotó.

