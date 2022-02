Uno de los problemas al iniciar un emprendimiento es el financiamiento, el cual muchas veces determina la vigencia y éxito de la idea a llevar a cabo. Si bien el usar el capital propio es una opción, existen otras de las que pueden agenciarse, como el recurrir a inversionistas ángeles.

José Ruidías, socio en Global Trade Marketing y docente de Pacífico Business School, y Javier García Blásquez, coordinador de Protagonistas del Cambio UPC hablaron con Gestión.pe sobre este vehículo de financiamiento.

Según Ruidías, se debe tener en cuenta que este tipo de inversionistas están en etapas tempranas de emprendimiento y generalmente tienden a apostar a proyectos tecnológicos con potencial para venderse a una empresa grande de su rubro.

En ese sentido, no son inversiones que esperan una rentabilidad anual o en el corto plazo, sino que más bien esperan obtener ganancias a través de la venta del emprendimiento. Los plazos que esperan los inversionistas ángeles para capitalizar su inversión son de cuatro o cinco años.

“Van generalmente por proyectos tecnológicos, pues la escalabilidad o replicación es más fácil al ser, por ejemplo, un software. Estos inversionistas destinan recursos a un emprendimiento en el que creen a cambio de una participación (acciones) de este. Usualmente, luego de dar el dinero, no intervienen más”, manifestó.

¿Cuánto ceder de mi emprendimiento?

Ruidías señaló que, para el caso peruano, el porcentaje de participación a ceder está entre 5% y 10%. Sin embargo, mencionó que los emprendimientos ya con cifras (es decir que han venido operando antes de recurrir al financiamiento) pueden reducir el porcentaje de participación, pues es una figura de menor riesgo a diferencia de solo presentar una idea.

“Son inversionistas con tickets cortos, alrededor de US$ 50,000. Ceder, por ejemplo, 30% o 50% del negocio no sería recomendable pues, por un lado, se podría dar señal de que el emprendimiento no tiene gran potencial de éxito, y por otro, en caso de tenerlo, se tendría que dar gran parte al inversionista. Hay emprendimientos en etapas avanzadas que incluso ofrecen 0.5% de participación”, indicó.

En relación a ello, el coordinador de Protagonistas del Cambio UPC mencionó que la decisión de cuando optar por este tipo de financiamiento debe ser evaluada con cuidado, pues mientras el emprendimiento esté en etapas más tempranas la participación a ceder es mayor, y por ende, lo que se obtenga en un futuro se puede reducir considerablemente en comparación a otros escenarios.

“Se ha visto que los inversionistas piden un retorno que multiplique por diez su inversión; es decir, por ejemplo, si adquieren 5% de participación del emprendimiento por US$ 10,000, este espera ganar US$ 10,000 finalmente con ese porcentaje. En mi opinión recomiendo levantar una ronda de inversión cuando se tenga un mayor poder de negociación que al inicio de la idea, para no ceder mucha participación”, señaló.

Al respecto, el socio en Global Trade Marketing, mencionó que al momento de evaluar se debe considerar cuánto tiempo tomaría avanzar un emprendimiento con el financiamiento en etapas tempranas y cuánto sin el.

“Hay un dilema sobre en qué etapa ceder participación del negocio, pero la decisión pasa por saber si se puede obtener resultados rápidos o no tan dilatados sin el financiamiento de los inversionistas ángeles. Si se considera que tomaría mucho tiempo llegar a obtener cifras interesantes, entonces quizá sería una buena idea tener este tipo de financiamiento desde el inicio”, manifestó.

¿Cómo presentar un proyecto?

El docente de Pacífico Business School indicó que, al momento de presentar el proyecto ante los inversionistas, se debe “ir al grano”; es decir, exponer la idea y la necesidad que esperar cubrir, las cifras (estimadas o reales) que se tiene sobre la demanda y crecimiento, y los plazos en los que espera tener resultados que se muestren favorables para el inversionista.

“Se debe tener en cuenta que estos inversionistas están viendo constantemente proyectos y muchos en un solo día. Ante ello, se debe captar la atención con una exposición efectiva que muestre el potencial del emprendimiento. Si a este le interesa, se pondrá en contacto con el emprendedor y podrán reunirse como otra etapa de evaluación, ahí se puede profundizar en cada detalle de la presentación como, por ejemplo, cómo obtuvieron las cifras de demanda”, indicó.

¿Dónde puedo contactarlos?

Si bien, indicó Ruidías, el propio emprendedor puede realizar y publicitar sus rondas de inversión, hay entidades que pueden ayudar a contactar a estos inversionistas, como es el caso de ProInnóvate. Esta unidad del Ministerio de la Producción integra muchos actores en su ecosistema de innovación, entre los cuales se encuentran inversionistas ángeles.

“Ellos canalizan fondos de entidades internacionales como, por ejemplo, el Banco Mundial, o traen a inversionistas ángeles para que vean oportunidades en Perú. Incluso ellos tienen un fondo destinado al financiamiento de emprendimientos”, indicó.

García Blásquez señaló que existen redes de inversionistas ángeles o fondos a los cuales los emprendedores pueden aplicar. “En la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap) se pueden encontrar las redes de inversionistas”, concluyó.