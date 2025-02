La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) se manifestó en contra de la ola de criminalidad que acecha a la población peruana y atenta contra la vida de muchos usuarios del sistema financiero.

“Atravesamos momentos peores que en los años 80 y lo más grave no es la inercia del Gobierno sino la complicidad que este tiene con las bandas criminales. Acuso a esa complicidad por permitir que sigan matando a la gente”, expresó en conferencia de prensa Jorge Solís, presidente del gremio de entidades ediles.

Con estos argumentos, solicitó a la autoridades tomar medidas inmediatas que si bien no eliminarán la delincuencia, por lo menos mitigarán la generación de mercados informales de financiamiento.

Así, reiteró el pedido de las microfinancieras de eliminar la ley de tope a tasas que solo ha llevado a que el número de clientes atendidos por el “gota a gota” se eleve.

Asimismo, demandó que se evalúen propuestas legislativas que buscan que las entidades financieras informen a los deudores sobre las razones por las que les niegan un crédito y que no se reporten algunos préstamos en las centrales de riesgo.

Según Solís, el saldo de créditos de las microfinancieras en el 2023 fue de S/ 68,000 millones y en el 2024, S/ 64,000 millones, pese a que en el último año no sucedieron eventos adversos de gran magnitud.

“Hablamos de 2.1% menos de créditos colocados, lo cual es impacto de la ola de crimen”, sostuvo.

Mapa de homicidios: departamentos con mayor número de denuncias por este delito, actualizado al 31 de enero de 2024.

Refirió también que el índice de morosidad podría perjudicarse pues los clientes dejan de pagar su crédito y prefieren cumplir con los cupos solicitados por los extorsionadores.

“Se supone que la gente debería tener más capacidad de pago, en línea con el avance económico, pero no la tiene. Hoy el objetivo de la delincuencia no es la gente de dinero, es el más pobre; el que gana S/ 20 en el día y debe pagar S/ 10 para que no lo maten”, lamentó.

Además, precisó que las entidades están incurriendo en mayores costos operativos para reforzar la seguridad en sus agencias.

Argumentó que el segmento que atienden las microfinancieras no contempla como solución una atención totalmente digital, pues hay gente que prefiere asistir a oficina.

“Este mayor costo operativo se termina trasladando al costo de los créditos, es decir, en una mayor tasa de interés”, acotó.