La situación financiera de las familias es afectada por el impacto de la pandemia y el ruido político en la economía.

En este momento, el 56% de los peruanos no está en condiciones de acumular capital o patrimonio, según una encuesta a 2,000 personas bancarizadas de entre los 18 y 60 años realizada por tyba, canal digital del BCP para la inversión en fondos mutuos administrados por Credicorp Capital SAF.

En este grupo de personas que no podría ahorrar, el 26% dice que está saliendo de deudas, 13% está recuperándose de la crisis económica, 10% busca empleo y 7% está viviendo el día a día y sus ingresos solo le alcanzan para pagar gastos.

Porcentaje grande

“Claramente, hay un porcentaje grande de la población que por una situación u otra está en un momento donde no le alcanza el dinero para ahorrar. Y si no se genera ahorro no va a poder invertir”, señaló a Gestión Valdemaro Mendoza, CEO de tyba.

La caída del empleo e ingresos ha sido fuerte durante la pandemia en algunos sectores de la población, complementó Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F. La informalidad creció en el mercado laboral junto con ingresos inciertos, afirmó.

“Entonces, solo se genera para ir salvando necesidades inmediatas y queda poca capacidad para guardar dinero para más adelante”, refirió.

Ánimo

Tyba realizó encuestas similares en Colombia y Chile, países donde también opera. A partir de la información recogida elaboró un índice de ánimo de inversionista para los tres países, que espera replicar en los siguientes años. El índice va desde cero puntos, cuando nadie quiere invertir y todos están cautos, a 100 puntos, cuando el ánimo del inversionista es boyante.

En los tres países el índice se ubicó por debajo de 50 puntos, es decir, que el ánimo para invertir es bajo, dijo Mendoza. Pero en Perú el interés de los inversionistas es menor (40 puntos) que en Chile (43 puntos) y Colombia (45 puntos), acotó.

En Perú y Chile, la pandemia y el contexto electoral de este año podrían estar influyendo en su disposición para invertir, según el estudio.

El 28% de los peruanos encuestados cree que sus ingresos se reducirán en los próximos meses, mientras que el 37% no está considerando invertir en el corto plazo. En Chile, ambos porcentajes son incluso más elevados.

Precauciones

“Las personas están viendo que aún no vamos a tener una recuperación económica y del empleo suficientes, entonces empiezan a tomar un poco más de precauciones”, sostuvo Díaz.

Construir un patrimonio, comprar un inmueble y adquirir un vehículo son las prioridades de los peruanos en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, en cambio, las principales metas para las inversiones son los viajes, estudios, deportes y hobbies.

Asimismo, los consultados mantienen, en su gran mayoría, sus inversiones dentro del país. Mendoza indicó que si bien los fondos mutuos están domiciliados en Perú, la mayoría de estos invierte en acciones y bonos del exterior. “Alrededor del 95% de inversionistas de tyba está invirtiendo fuera de Perú y para cerca de 90% era su primera inversión en un fondo mutuo”, detalló.

Seis de cada 10 invertirían en un negocio propio

El 47% de encuestados por tyba señaló que mantiene inversiones que les generan algún tipo de renta. La alternativa de inversión más mencionada es negocios (21%) y solo el 9% tiene instrumentos financieros. Y cuando se les preguntó en qué invertirían hoy si tuvieran US$ 10,000, el 59% respondió que optaría por un negocio.

“Con eso Perú confirma que es un país de emprendedores”, dijo Valdemaro Mendoza, de tyba. Hay un contexto de pérdida de empleos, disposición de fondos de AFP y CTS para algunas personas, acceso a herramientas digitales que reducen costos de emprender y bajos rendimientos de activos financieros tradicionales, lo que favorece la inversión en negocios, estimó Enrique Díaz, de MC&F.

Además, el 51% de los encuestados no conoce en qué puede invertir. “A la industria (de inversiones) nos queda un trabajo muy grande para hacer las inversiones más fáciles”, dijo Mendoza.