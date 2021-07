La economía peruana ya ha sentido el impacto de la incertidumbre política, destacó Luis Oganes, global head emerging markets research de JP Morgan.

“En economía no hay lonche gratis. Y lamentablemente la incertidumbre es un elemento que impacta mucho en los agentes económicos”, señaló durante su presentación un webinar organizado por El Dorado Investments.

Así, el comportamiento que vienen registrando los activos y variables financieros no son explicados por fundamentos económicos, dijo.

Ese el caso del tipo de cambio que ha mostrado un fuerte repunte durante el proceso electoral y alcanzado incluso niveles récord históricos.

Oganes estimó que el dólar seguiría subiendo en tanto se mantenga la incertidumbre.

Sin embargo, en un escenario político moderado el billete verde debería estar en niveles de S/ 3.65, proyectó.

“Con los modelos de equilibrio que tenemos, nos resulta que el tipo de cambio de equilibrio está S/ 3.65. Entonces, se podría pensar que sin incertidumbre política regresaríamos a un tipo de cambio a ese nivel”, indicó.

La moneda estadounidense anotó ayer su quinta alza consecutiva y cerró en S/ 3.96. Para moderar la subida el BCR intervino colocando CDR por S/ 660 millones.

Oganes consideró que hoy las presiones para el incremento del dólar frente al sol son más fuertes que aquellas para un retroceso del billete verde.

“Todavía hay incertidumbre, no sabemos hacia dónde va a apuntar los tiros el nuevo gobierno cuando finalmente arranque y cuál es la senda que va perseguir”, apuntó.

JP Morgan calculó que en un escenario de extrema dolarización de la economía y donde el próximo gobierno anuncia o persigue políticas muy radicales, que espantan a la inversión, el tipo de cambio puede subir a S/ 6.50.

“Obviamente ese no es el escenario que vemos, ojalá que no se dé, pero es interesante conocerlo porque por lo menos da una idea de que si se sigue una senda radical no estaremos en una situación de equilibrio”, precisó.

Tendencia

En el contexto de depreciación del sol frente a la divisa estadounidense, se está viendo una creciente dolarización de los créditos y ahorros del sistema financiero, sostuvo Oganes. Por ejemplo, el porcentaje de los depósitos de los peruanos en moneda extranjera pasó de 31.4% a fines de diciembre del 2020 a 33.5% al cierre de mayo del 2021.

“Es decir hay nerviosismo, la gente está dolarizando sus depósitos y es una tendencia que puede ser particularmente peligrosa hacia futuro”, apuntó el economista.

Un retroceso en la desdolarización que ha logrado el país incrementa lo hace más vulnerable ante shock que genere variaciones fuertes en el tipo de cambio, añadió.

Oganes consideró que los mensajes que dieron los voceros económicos del profesor Pedro Castillo (Pedro Francke y Óscar Dancourt) han sido tomados de forma muy positiva por los inversionistas extranjeros. “Los mercados son mucho más pragmáticos y menos ideologizados de lo que la gente cree”, sostuvo.

JP Morgan: Retiros de AFP erosionan pensiones

Los retiros de fondos de las AFP erosionan la pensión que recibirán en el futuro de los peruanos, advirtió Luis Oganes, global head, emerging markets research de JP Morgan. “Se está viendo el corto plazo versus sostenibilidad en el mediano plazo, apostando que la pensión va caer de algún lado. El Estado estará ahí seguramente, pero en general serán pensiones bajas”, estimó.

También criticó las medidas para permitir que la gente saque todo su dinero de las AFP y lo traslade a los bancos. Eso significaría eliminar la base de los compradores de última instancia para los propios bonos del gobierno. Y es que el sistema de AFP es el que ha permitido a los gobiernos emitir bonos en soles en el mercado de capitales local. “Es muy peligroso apostar a que sean los extranjeros los principales financiadores en soles del gobierno”, dijo. Hoy tenencia extranjera de los bonos soberanos es de 44%.