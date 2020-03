Precio de pasajes internacionales retroceden hasta 22% por efecto del nuevo coronavirus

El sector aerocomercial –al igual que el turismo– es uno de los más golpeados por la propagación del coronavirus. Según datos de la IATA se prevé pérdidas en los ingresos globales de las aerolíneas de entre US$ 63,000 y US$ 113,000 millones para este año.

¿A nivel local, qué efectos se están notando? Carlos Gutiérrez Laguna, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai) comentó a Gestión.pe que el principal efecto del coronavirus en países como el Perú es la cancelación y postergación de vuelos principalmente a países europeos .

“Lo que nos están comentando las aerolíneas son las cancelaciones y postergaciones de vuelos la que se están presentando generalmente de peruanos que compraron paquetes –por ejemplo– para viajar a Europa por estas fechas. Evidentemente si dentro del circuito estaba Italia, no me queda otra que postergar o eventualmente anular esos pasajes”, especificó.

En esa línea, dijo que todavía no se puede cuantificar cuántas cancelaciones y postergaciones se han generado hasta la fecha ni tampoco su impacto –tomando en cuenta que el aumento de casos de coronavirus en Europa se intensificó desde las últimas semanas de febrero– la que se podrá tener con más certeza a fines de marzo.

“¿Qué tan grande es la ola? Todavía no se sabe el impacto ya que lo sabremos con más detalle a fin de mes. Por lo general las cancelaciones y postergaciones son de vuelos para Europa", aclaró.

De acuerdo a datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) desde marzo del 2016 hasta mayo del 2019 más de 750,000 peruanos viajaron a países de la Unión Europea –espacio Schenguen– tras eliminarse el requisito del visado para ingresar a estas naciones en calidad de turistas.

Siendo el país destinó más visitado por los peruanos España seguido de Países Bajos, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Suecia, Bélgica, entre otras naciones.

De esta manera, los destinos europeos que vienen siendo postergados por los viajeros peruanos –de acuerdo a Despegar.com – son Italia e España y en segunda instancia Francia, Gran Bretaña y Alemania.

“En los últimos días hemos registrado un incremento de llamadas y consultas de nuestros clientes para evaluar modificaciones en sus viajes, principalmente a los destinos europeos como Italia e España, y en segunda instancia Francia, Gran Bretaña y Alemania", precisó a este diario Inés Hochstadter, country manager de Despegar en Perú.

¿Se proyecto un impacto similar en el movimiento interregional? Al respecto, el ejecutivo de Aetai consideró que no se esperaría cancelaciones ni postergaciones de los viajeros peruanos a destinos interregionales “salvo que el día de mañana –por ejemplo– Estados Unidos cierre sus fronteras por el coronavirus”.

A nivel de precios de los pasajes de destinos internacionales partiendo desde Perú, ¿se está teniendo también un impacto? Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), explicó a este diario que el precio de los pasajes internacionales han registro un descenso de hasta 22%.

Una prueba de ello es que el pasaje más económico de ida y vuelta a Madrid (España) hasta antes de la expansión del coronavirus costaba US$ 900 (cerca de S/ 3,150) en promedio. Ahora se puede conseguir en aproximadamente US$ 800 o incluso US$ 700.

“Normalmente el pasaje económico de ida y vuelta a Madrid (España) cuesta US$ 900, pero ahora hay ofertas desde US$ 700 en promedio. No en todas las aerolíneas se ha notado este ajuste, pero sí en algunas como Plus Ultra, por ejemplo, y otras", explicó.

En efecto, si se aprecia el portal Despegar.com se pude notar que el boleto de avión sin escala a Madrid (España) partiendo desde Lima oscila entre US$ 767 y US$ 808. Incluso se puede conseguir el pasaje con escala en US$ 716.

(Fuente: Despegar.com)

“(¿Se esperaría que los boletos de avión bajen más?) Todo dependerá de cómo avance y se enfrente al coronavirus. Justamente ahora se están promoviendo ofertas de vuelos internacionales con un ajuste cercano también a 22% para dinamizar al sector aerocomercial”, acotó Acosta.

Así es posible encontrar boletos de ida y vuelta –saliendo desde Lima– a Punta Cana desde US$ 499 cuando normalmente cuesta US$ 900. También a Bogotá desde US$ 419; Guayaquil (Ecuador) desde US$ 289 y Sao Paulo (Brasil) desde US$ 259.

Incluso el pasaje de avión de ida y vuelta a Miami cuesta desde US$ 499.