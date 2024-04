El pleno del Congreso de la República decidió esta tarde realizar una votación por separado de las propuestas de retiro de 4 UIT de las AFP y de reforma previsional.

Así se dispuso luego de aprobarse una cuestión previa, solicitada por el congresista Guido Bellido, para realizar la votación por separado. La cuestión previa fue aprobada por 75 votos a favor y 23 en contra.

Tras reiniciarse la sesión del pleno a las 3pm, la bancada de Fuerza Popular presentó una propuesta de reforma previsional, para ser votada en conjunto con el retiro de 4 UIT de las AFP. Esta iniciativa fue rechazada por la mayoría de congresistas del resto de las bancadas.

“No podemos seguir postergando las reformas previsionales que nuestro sistema necesita. Retiro sí, pero junto a pensión mínima, junto a pensión por consumo, junto a comisión por desempeño, junto a apertura de competencia”, señaló el vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, durante su participación en el pleno.

Al respecto, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, criticó la propuesta de Fuerza Popular, pues sostiene que es una excusa para trabar la aprobación del retiro de 4 UIT de las AFP.

“Es una estratagema. Ya estamos grandecitos para no darnos cuenta. Hay algunos que dicen que quieren a, pero en realidad quieren b, entonces inventan c. Lo que la ciudadanía espera hoy es el futuro de las 4 UIT; la reforma previsional no se puede hacer a la loca”, subrayó.

Tras la aprobación de la cuestión previa para realizar una votación por separado de ambos temas, la sesión del pleno continúa y se espera que en los próximos minutos se realice la votación del retiro de 4 UIT de las AFP.

