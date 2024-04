El pleno del Congreso de la República inició este mediodía del jueves 11 de abril el debate sobre la propuesta para retirar hasta 4 UIT de los fondos de AFP (S/ 20,600).

Congresistas de las bancadas de Podemos Perú, Perú Libre, Cambio Democrático, Acción Popular, entre otras, se mostraron a favor de la medida.

No obstante, la bancada de Fuerza Popular solicitó un cuarto intermedio para ingresar al dictamen de retiro de AFP una propuesta de reforma previsional.

“No podemos seguir postergando las reformas previsionales que nuestro sistema necesita. Retiro sí, pero junto a pensión mínima, junto a pensión por consumo, junto a comisión por desempeño, junto a apertura de competencia”, señaló el vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, durante su participación en el pleno.

Tras ello, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, también de Fuerza Popular y quien está a cargo de la sustentación del dictamen, aceptó el pedido de un cuarto intermedio, en la búsqueda de incorporar propuestas de reforma previsional.

Luego se suspendió la sesión del pleno y se anunció que reiniciará a las 3:00 pm de este jueves.

Al respecto, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, criticó la propuesta de Fuerza Popular, pues sostiene que es una excusa para trabar la aprobación del retiro de 4 UIT de las AFP.

“Es una estratagema. Ya estamos grandecitos para no darnos cuenta. Hay algunos que dicen que quieren a, pero en realidad quieren b, entonces inventan c. Lo que la ciudadanía espera hoy es el futuro de las 4 UIT; la reforma previsional no se puede hacer a la loca”, subrayó.

¿Cómo será el retiro de las 4 UIT?

El dictamen señala que el afiliado contará con 90 días para presentar la solicitud de retiro de fondos a su AFP, en un plazo contado a partir de la vigencia del reglamento que se emita sobre la posible futura ley.

Una vez presentada la solicitud, la entrega de los fondos será en un máximo de tres abonos. El primer abono será por hasta 1 UIT, a los 30 días de presentada la solicitud a la AFP.

El segundo abono también será por un máximo de 1 UIT, a los 30 días tras realizado el primer desembolso. Y el tercer abono será por un máximo de 2 UIT, a los 30 días de realizado el segundo desembolso.

Este esquema de abonos es similar al establecido en anteriores retiros de fondos de las AFP.

Le puede interesar:

-Moody´s: escándalo de corrupción y retiros de AFP afectan recuperación económica

-Afiliados que retiren 4 UIT dejarán de ganar este monto en su fondo

-AFP: ¿Nuevo proyecto del Congreso permitiría retirar menos de 4 UIT?

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.