Ordenar las finanzas de un negocio es uno de los retos más importantes para quienes emprenden en el Perú. Tener claridad sobre cuánto entra, cuánto sale y quién maneja el dinero puede marcar la diferencia entre el crecimiento sostenido y una operación con riesgos financieros. Aunque muchas veces se prioriza vender más, la organización y el control financiero son fundamentales para tomar decisiones acertadas.

“Muchos emprendedores ponen en marcha buenas ideas, pero no siempre están preparados para gestionarlas financieramente. Aprender a ordenar las finanzas desde el inicio evita dolores de cabeza y facilita el crecimiento”, señala María José Artacho, country manager de Global66 en Perú, empresa que ofrece diversos servicios financieros a personas y empresas.

En este sentido, la especialista comparte cinco recomendaciones clave para mejorar la gestión financiera de los negocios:

1. Separa las finanzas personales de las del negocio: Evitar la mezcla entre cuentas personales y empresariales es el primer paso. Esto permite saber si realmente el negocio es rentable, facilita la contabilidad y prepara al negocio para acceder a financiamiento formal en el futuro.

2. Proyecta tus ingresos y egresos: Llevar un flujo de caja, aunque sea básico, permite anticipar gastos importantes y detectar meses de menor ingreso. Esta previsión ayuda a tomar decisiones más seguras y a evitar endeudamientos innecesarios.

3. Centraliza el acceso al dinero con orden y control: Cuando hay más de una persona encargada de las finanzas del negocio, es clave que cada una tenga responsabilidades definidas y acceso controlado. Para ello, existen herramientas como cuentas multiusuarios, que permiten que varios miembros del equipo accedan a una misma cuenta con distintos niveles de permisos y autorizaciones. “Esto mejora el control interno, evita errores y asegura la trazabilidad de los movimientos financieros”, dice Artacho.

La organización y el control financiero son fundamentales para tomar decisiones acertadas. (Foto: Pixabay)

4. Digitaliza tus operaciones financieras: Usar plataformas y herramientas digitales para pagos y cobros, sobre todo si existen transacciones internacionales, mejora la trazabilidad del dinero y evita errores o pérdidas de efectivo. Además, permite ahorrar tiempo, reducir costos y tener registros automáticos de los movimientos.

5. Evalúa tus márgenes con frecuencia: Más ventas no siempre significan más ganancias. Es importante revisar los costos reales, renegociar gastos innecesarios y definir precios sostenibles que aseguren rentabilidad.