“El déficit fiscal, que al parecer no está cumpliendo la meta durante los últimos años, es una preocupación persistente cada vez que hablo con inversionistas no residentes que están acostumbrados a la disciplina fiscal del Perú”, señaló José Olivares, senior financial markets consultant del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el Perú Markets & Investments Summit 2024, organizado por El Dorado Investments..

Según el decreto legislativo N°1621, se incrementó el techo del déficit fiscal para el 2024 de 2 a 2.8% del PBI. Asimismo, para 2025, de 1.5% a 2.2%; y para el 2026 y 2027, se subió de 1% a 1.8% y 1.4%, respectivamente. Así, se prevé que recién en 2028 el déficit fiscal llegue al 1% del PBI.

“Si lo vemos en contexto, Chile tiene el menor déficit fiscal de Latam y Perú le sigue súper cerca. La resiliencia es parte de la economía (de nuestro país)”, matizó Olivares.

Dada esta coyuntura, el directivo del BID se hace una pregunta: ¿cuál es el límite en el que se podría romper la resiliencia del Perú?

“Todavía no lo veo (que se rompa la resiliencia), aunque hace poco (a Perú) nos bajaron la calificación de riesgo (por parte de S&P), nos pusieron al borde de perder el investment grade. Pero, después, vino una caída de 50 puntos básicos en el rendimiento de la curva (de los bonos soberanos). Eso es antagónico y tiene que ver con otros factores como la inflación, aunque a mediano plazo (el downgrade) es dañino”, sostuvo Olivares.

Según el analista, las cifras no nos pueden llevar a la conclusión de que el país ha perdido confiabilidad.”En general, la tendencia es relativamente optimista y positiva”, apuntó.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.