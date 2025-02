“Mantener la tasa de referencia tomó en cuenta que, en enero, la tasa mensual de inflación fue -0.09% y la inflación sin alimentos y energía fue -0.15%. La tasa de inflación a 12 meses disminuyó de 2% en diciembre a 1.9% en enero, cerca al centro del rango meta″, dice el comunicado de la autoridad monetaria.

La pausa realizada por el BCRP está en línea con lo proyectado por bancos internacionales y entidades locales, a diferencia de enero, cuando sorprendió con un recorte de 25 puntos básicos, tras cerrar el 2024 en niveles de 5%.

Un factor preponderante en la evaluación del banco central fue el inicio del gobierno de Donald Trump en EE.UU., pues antes de ello la perspectiva apuntaba hacia un control de la inflación en ese país, comentó a Gestión Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F e IFEL.

La política arancelaria que está aplicando desde sus primeros días en la Casa Blanca, entre otras medidas anunciadas por el mandatario, sugieren un entorno de presiones inflacionarias, expresó.

Sostuvo que, con un repunte en el índice de precios de EE.UU., la Reserva Federal (Fed) no podrá reducir su tasa clave como se esperaba, y el BCRP prefiere entonces una postura de “esperar y ver”.

“Es una decisión prudente en el contexto en el que se está tomando”, señaló.

Inflación

El BCRP indicó que futuros ajustes en la tasa de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación local, que involucra la evolución de la inflación subyacente, las expectativas sobre precios y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones adicionales en la posición de la política monetaria.

Además, proyecta que la inflación interanual se acercará en los siguientes meses al límite inferior del rango meta (1%), conforme continúe el proceso de reversión de factores de oferta, para posteriormente retornar a niveles cercanos al centro de dicho rango.

Díaz prevé que un primer efecto de esta disminución de la inflación hacia la base del rango fijado entre 1% y 3%, será un mayor poder adquisitivo de los consumidores.

Si la inflación crece a menor ritmo, las personas podrán comprar más cosas con el mismo dinero, eso es un impacto positivo para el bolsillo, mencionó.

No obstante, los deudores del sistema financiero no verían un efecto inmediato de esta pausa en la tasa ni de la reducción de la inflación. “Una menor inflación da espacio a recortes de las tasas de interés, pero no lo veremos aún sino más adelante”, expresó.

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.