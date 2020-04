¿La reprogramación es equivalente al congelamiento de deudas del que ahora habla la banca?

Sí, y en nuestro caso estamos llevando las cuotas (reprogramadas) al final del plazo que se tenía contemplado.

¿Están pensando en fraccionar esas cuotas que reprograman o llevan al final del plazo original del crédito?

No, porque se nos hace mucho mejor para el cliente mandarlas al final en tres meses posteriores al vencimiento del crédito. Así, el cliente siempre va a pagar lo mismo, no le cambiamos el importe que está pagando, para el que tiene capacidad de pago. Si un cliente tiene una capacidad de pago de S/ 100 y lo fracciono, ya no sería S/ 100 sino S/ 105 o S/ 110. Nosotros, pensando en los clientes, mejor ampliamos tres meses más sus créditos.

¿Qué más se puede hacer en reprogramaciones?

Considerando la situación del país y de nuestros clientes es que esta reprogramación de los siguientes tres meses debería ser suficiente para la gran mayoría de clientes.

Tres meses

O sea, ¿con tres meses calculan que es suficiente para pasar este bache de problemas coyunturales?

Son 30 días de inmovilidad social. Estimamos que las diversas autoridades del Perú, que han actuado de forma extraordinaria y con responsabilidad, van a tener los mecanismos para que regrese poco a poco el país. Estamos considerando un mes de freno por lo que acabo de mencionar, otro mes en que vamos a ir regresando y un tercer mes en que empezaremos a levantar como país, y ahí consideramos que nuestros clientes podrían tener una mejor situación económica.

¿Qué porcentaje de deudores podría acogerse a esta reprogramación?

Estamos estimando que en este beneficio de reprogramación para nuestros clientes que verdaderamente lo necesitan, por la situación en la que nos encontramos, deberá estar alrededor del 20% o 25% del número de clientes.

¿Cuántas operaciones de este tipo han realizado?

Hoy tenemos más de 14,000 clientes que la han realizado.

¿Principalmente de qué segmentos?

Mediana, pequeña y microempresa, y en créditos de consumo.

En cuanto a hipotecas, que son créditos más largos y de mayor monto, ¿cómo se dan las reprogramaciones?

Estamos reprogramando las siguientes seis cuotas de nuestros clientes, y las llevamos también al final del plazo.

Líneas de corto plazo

Las grandes empresas y corporaciones también están paradas. ¿Qué tipo de facilidades está solicitando este sector a la banca?

La cadena de pagos no puede cortarse. Estamos apoyando a nuestros clientes de las grandes empresas y corporaciones en el tema de refinanciamiento y en líneas de corto plazo. Estamos viendo un crecimiento en la toma de crédito de este segmento, y algo que hemos intentado difundir mucho es que pusimos a disposición de nuestros clientes pyme líneas de crédito por S/ 2,500 millones para apoyarlos y que no se rompa la cadena de pagos.

¿Qué necesidades tienen la gran empresa y las corporaciones?

Están tomando más líneas de financiamiento de corto plazo, y esto lo relaciono con la liquidez, que se están viendo afectados para poder operar. Entonces, usan sus líneas de corto plazo para continuar con la cadena de pagos y, sabiendo que esta emergencia terminará el domingo 12 de abril, buscan estar listas para seguir operando como antes de la emergencia sanitaria.

Las autoridades enfatizan que hay que apoyar la cadena de pagos. ¿Por qué lado la ven más debilitada?

Debemos evitar que se rompa la cadena de pagos, que empieza desde el pago de haberes, la obligación contractual que tenemos todos nosotros, y los proveedores, que hoy no pueden laborar por esta situación. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado de que la cadena de pago de los trabajadores continúe, así como de algunas líneas contratadas con proveeduría extranjera.

¿Cuándo cree que se normalizarán las cosas?

Debería ser por el mes de julio que la situación empiece a tomar el regreso, julio y agosto, para que sea una “V” en lugar de una “U” la recuperación económica de nuestro país.