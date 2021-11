El congresista de la bancada Podemos, José Luna Gálvez, presentó un proyecto de ley que tiene como propósito “permitir el ahorro previsional en las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en moneda extranjera garantizando la libertad de elección de sus afiliados” -según se lee- “a fin de contribuir a la preservación de sus fondos en su Cuenta Individual de Capitalización”.

En concreto lo que busca esta iniciativa legislativa es permitir que los afiliados de las AFP puedan tener sus Cuentas Individuales de Capitalización en dólares. Daniel Paniura, asociado del estudio PPU, explicó a Gestión que -ahora- aproximadamente un 10% de la remuneración va a la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de las AFP que va creciendo hasta la jubilación.





“Como está estructurado actualmente el sistema de pensiones, los aportes se hacen en moneda nacional -es decir- en soles. Si nos guiamos de la ley -actualmente- no tenemos la posibilidad de aportar en moneda extranjera. De darse luz verde esta propuesta legislativa se tendrá esta opción ”, precisó.

Lo que se pretende con esta norma -de aprobarse- es que se pueda, agregó, tener el CIC en dólares, de manera tal que si con el paso de los años el sol perdiese su capacidad adquisitiva (valor) y el dólar se mantuviese a niveles altos, el fondo de jubilación mantendría la fortaleza que tenga el dólar y no se va a depreciar.

“Se aseguraría mejor el futuro en algunos supuestos, no en todos”, reiteró. Para el letrado, la propuesta sería viable ya que abre la posibilidad a los afiliados de AFP a que puedan aportar en dólares.

“Esto no es ajeno al sistema de pensiones ya que si bien no se puede aportar en dólares, si se puede recibir una pensión en dólares a través de la renta vitalicia mi moneda, en la que el afiliado elige recibir una parte de su pensión en soles y otra en dólares. Entonces si ya existe la posibilidad de recibir la pensión en soles o en dólares por qué no tener la posibilidad de aportar en soles o en dólares”, indicó.

No obstante, un detalle que podría ser cambiado en la propuesta es que está plantea que los aportes sean en moneda nacional o extranjera, cuando -en su opinión- debería cambiarse el “o” por “y”.

“No se debería restringir al afiliado la posibilidad de aportar en soles o en dólares, sino que tenga la posibilidad de tener un porcentaje en soles y dólares, es decir, poder aportar en las dos monedas. Lo válido sería que se tenga la libertad de optar por cierto porcentaje en soles y en dólares -valga la redundancia- o que si quiere volver aportar en soles lo pueda hacer o cambiar de manera cuando lo crea conveniente”, acotó el experto en temas previsional y seguridad social.

El proyecto de ley específica -en su artículo 30- que cuando el afiliado opte libremente por CIC en moneda extranjera y sus ingresos sean en moneda nacional, la AFP hará la conversión al tipo de cambio determinado por el Banco Central de Reserva (BCR).

-Libre desafiliación-

La bancada Podemos, a través de la congresista Digna Calle Lobatón, presentó -además- otra propuesta legislativa que apunta a las AFP: busca “establecer la libre desafiliación de las AFP e incorporar un nuevo mecanismo de ahorro con fines previsionales en el sistema financiero”.

En concreto, lo que se pretende con esta medida es la posibilidad de que los afiliados a la AFP puedan trasladar sus fondos de pensiones a las cajas rurales y municipales y a los bancos, específicamente a una “cuenta de ahorro con fines previsionales”.

La propuesta de la parlamentaria Calle les da luz verde para que puedan abrir cuentas de ahorros con fines previsionales, de largo plazo, que genera intereses, y “no está sujeta al cobro de comisiones”.

Incluso -dice su artículo 5- que “las empresas de operaciones múltiples (cajas/bancos) otorgarán a favor de los afiliados las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio en las mismas condiciones que las efectuadas por la AFP, incluyendo el Régimen de Jubilación Anticipada y cualquier otro beneficio regulado por la ley que crea el sistema privado de pensiones”.

A diferencia de la anterior propuesta legislativa, para el letrado de PPU esta iniciativa hay que “verla con mucho cuidado” dado que las entidades financieras -tales como las cajas rurales/municipales así como algunos bancos- “no tienen el conocimiento de un sistema de pensiones ya que únicamente otorgan servicios financieros como préstamos de consumo, créditos hipotecarios o capital de trabajo, entre otros”.

“A lo que se suma que no fueron creadas para otorgar pensiones: de darse luz verde, estaríamos en el supuesto de que una caja municipal/rural/ departamental o un banco pueda otorgar una pensión de invalidez o de jubilación o de orfandad, pero ¿qué pasará si estas Cajas cierran? se podrían en peligro -ciertamente- la seguridad social, por lo que considero que este proyecto no sería viable”, remarcó.