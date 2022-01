Grandes bancos de inversión como JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs están ofreciendo a sus clientes de gestión de patrimonio acceso a fondos de bitcóin.

Pese a ello, las AFP coinciden en señalar que la inversión en criptodivisas no es óptima para un fondo de pensiones y descartan su inclusión en el portafolio por lo menos este 2022.

“Las criptomonedas son un activo muy incipiente y no podemos invertir el dinero de terceros (afiliados) en algo tan especulativo, cuyo valor puede subir o bajar en función de la demanda, la cual, a su vez, es difícil de predecir”, manifestó a Gestión Diego Marrero, gerente de Inversiones de AFP Habitat.

Se buscan activos con flujos de caja predecibles, estables y retorno futuro, lo que no sucede con criptodivisas como bitcóin, agregó.

Cotización

José Larrabure, gerente de Inversiones de Prima AFP, afirmó que una criptomoneda es un activo específico para determinado nicho de mercado y se caracteriza por la alta volatilidad de su precio, por lo que es poco apropiado para los fondos de pensiones en el corto plazo.

La cotización de bitcóin cayó 38.5% a US$ 41,586 a la fecha, tras el pico de US$ 67,566 alcanzado en noviembre del 2021. Desde octubre, cuando marcó US$ 40,693, escaló 66% hasta dicho máximo.

A pesar del retroceso en su valor, Goldman Sachs prevé que la criptomoneda podría ascender a US$ 100,000 si sigue ganando participación de mercado a costa del oro.

Larrabure precisó que la norma no autoriza la inversión de las AFP en bitcóin u otra criptomoneda de forma directa ni a través de fondos especializados.

Regulador

Sostuvo que hay muchos puntos por aclarar sobre estos activos, como su elevada confidencialidad, que los vincula con delitos como lavado de dinero, ciberataques y similares.

Ante una eventual autorización del regulador (SBS) para invertir en criptomonedas, las AFP sostienen que sería necesario analizar la evolución en el largo plazo de dichos activos.

“Todavía no se sabe lo que pasará con las criptomonedas más adelante. Si la regulación lo permite se puede evaluar aunque, en este momento, nada hace pensar que su valor se va a sostener en el tiempo”, aseveró Marrero.

Respaldo

Si bien ningún Gobierno ha emitido su criptomoneda, probablemente pase en un futuro y ese escenario sería diferente, pero mientras no esté respaldado por algún Banco Central o país es una inversión muy especulativa, dijo.

Según Larrabure, factores como el respaldo del gobierno, un uso masivo de la criptodivisa como medio de cambio o refugio de valor y una adecuada regulación harían que las AFP la incluyan en su portafolio.

Sin embargo, la participación se daría a través de un fondo especializado que permita una diversificación en criptomonedas, precisó.

EN CORTO

Proyecto. Al cierre del 2021, un proyecto de ley marco de comercialización de criptoactivos fue presentado en la Comisión de Economía del Congreso. Esta propuesta, de Podemos Perú, busca otorgarle un marco legal a las operaciones con criptomonedas en el país y sugiere la necesidad de un nuevo registro público de proveedores de servicios ligados a las monedas digitales, inscripción que se realizaría en la SBS.