“Si bien el gaming fue un sector masculino en sus inicios, las mujeres han ido aumentando su participación hasta convertirse en la mitad de la población jugadora”, señala la autora del informe y directora del Strategic Research Center de EAE Business School, Carina Mellit.

Los peruanos y peruanas que más juegan son los que tienen edades comprendidas entre los 25 y 34 años (41.75% del total), seguido del grupo entre los 18 y 24 años (26.67%) y entre los 35 y 44 años de edad (25.26%). En el caso del mercado peruano y a diferencia de lo que ocurría con otros países vecinos, existe una gran disparidad entre varones y mujeres, en donde el 66.7% de los jugadores son varones y el 33.3% mujeres, revela el documento.

Otro indicador del estudio señala que los e-sports no son un territorio exclusivamente varonil. De hecho, el 23% de las mujeres participa en eventos de eSports. Además, el 93.75% de encuestados afirma conocer mujeres streamers, existiendo un mayor desconocimiento precisamente entre las mujeres (61.90%).

Asimismo, casi la mitad de las mujeres consultadas (45%) afirman sencilla y categóricamente que transmiten la misma imagen que los varones. Lejos quedan las percepciones ligadas a la sexualización de su imagen (33%) e incluso a su utilización como mujeres objeto (17%).

Uno de los pilares del crecimiento

De otro lado, otro estudio, esta vez del Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026 de PwC, sostiene que en los próximos años, el acceso a internet y la publicidad digital serán los principales motores del crecimiento a nivel local, con una participación cada vez mayor del sector de los videojuegos.

Esta industria se ha beneficiado debido a los recientes impulsos de los gobiernos de América Latina para generalizar la cobertura de datos celulares. En ese sentido, ha habido un enorme crecimiento en toda la región y Perú es el país que más creció.

El país tuvo ingresos totales de US$ 144 millones por videojuegos en el 2021, según el estudio de Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026 de PwC. En 2017 fueron de US$ 47 millones y se proyecta que para el 2026 sean de US$ 278 millones. Con una previsión de aumento del 14.1% de tasa de crecimiento anual compuesto, Perú es uno de los mercados globales que más crece, de acuerdo con este estudio.

“En los últimos cinco años se ha arraigado una escena de desarrollo de juegos en el país y varios estudios emplean ahora a varios miembros del personal, el más grande de los cuales emplea a unas 50 personas”, indica este informe sobre la generación de trabajo en esta industria.

Las claves