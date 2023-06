En noviembre, Spotify coronó a Bad Bunny, el rapero de Puerto Rico, como su artista más reproducido por tercer año consecutivo. Es la primera vez en la historia de dicho servicio de transmisión en continuo que alguien domina sus listas durante tanto tiempo. En YouTube, Peso Pluma, un cantante mexicano, supera incluso a Bad Bunny, con tres de sus veinte canciones más escuchadas. De hecho, de las veinte canciones más populares de la semana del 18 de mayo, nueve estaban en español. En Estados Unidos, la música latina generó el año pasado US$ 1,000 millones en ingresos por grabaciones musicales, lo que supone un aumento anual del 24%, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Esto supone el 7% de todos los ingresos de la música estadounidense, un máximo histórico.

La música en español está viviendo su momento y este éxito está traspasando no solo géneros musicales, sino también diferentes medios de comunicación. Dos temporadas de “El corazón marcado”, un ‘thriller’ colombiano sobre el tráfico de órganos, figuran en los primeros diez lugares de series de habla no inglesa de Netflix.

“La casa de papel”, una serie española, es la más vista en Netflix de todos los tiempos por horas de visionado en las listas de habla no inglesa. Según un nuevo estudio de Will Page, profesor visitante de la Escuela de Economía de Londres, y Chris Dalla Riva, músico, “La casa de papel” es el programa más visto en Argentina, Brasil, Chile, Francia, Italia y Portugal. También es popular en el norte de África, Oriente Próximo y Turquía. Tres películas en español figuran entre las diez más vistas de todos los tiempos en las listas de habla no inglesa.

La cultura anglófona no perderá pronto su protagonismo mundial. Pero el inexorable ascenso de la música, el cine y la televisión en español refleja varias tendencias interconectadas. Para empezar, muestra la creciente importancia de los servicios de transmisión en continuo, como Spotify y Netflix. Indica que los latinoamericanos, sobre todo los jóvenes, están deseosos de gastar su dinero en cultura. También demuestra cómo los emigrantes latinoamericanos se trasladan al extranjero y llevan consigo sus culturas. Al hacerlo, están influyendo en los gustos de todo el mundo.

La prensa española no es nueva en la escena mundial. A partir de la década de 1960, la ficción de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa cautivó a lectores y jurados de premios. El cine ha sido durante mucho tiempo un punto fuerte, desde los españoles Luis Buñuel y Pedro Almodóvar hasta los “tres amigos” mexicanos (Guillermo del Toro, Alejandro Iñárritu y Alfonso Cuarón). Las telenovelas son producto de exportación de larga tradición; tanto egipcios como ecuatorianos pueden identificarse con estos dramas universales.

Hay varios factores que contribuyen a ese nuevo auge. La primera es la facilidad de acceso a internet de los latinoamericanos. Alrededor de 500 millones de personas poseen un teléfono móvil. También es probable que pasen más tiempo en las redes sociales: se calcula que los argentinos, brasileños, colombianos y mexicanos pasan en promedio combinado tres horas y media al día en las redes sociales, una hora más que el promedio mundial.

Una segunda razón de ese auge es que estos músicos operan más allá de las fronteras nacionales. Esta naturaleza colaborativa de la música hace que los grandes artistas tengan un público mucho más amplio que el de sus países de origen. Los admiradores también parecen entregados. Según el análisis de The Economist de cinco años de datos de Spotify, en los países de habla hispana la proporción de transmisión en continuo en español aumentó del 74% en 2017 al 86% en 2021, mientras que la proporción de transmisiones en continuo en inglés cayó del 25% al 14%.

Eso quizá sorprenda a muchos en la región. Los hispanohablantes del mundo no siempre han actuado como si compartieran una cultura. Las fronteras entre géneros y países se han interpuesto a menudo: los salseros puertorriqueños se declararon en huelga para protestar contra los músicos dominicanos que llevaban el merengue a su isla en la década de 1970.

En la actualidad, las canciones de éxito suelen contar con una estrella invitada junto a la atracción principal. Un ejemplo es “Despacito”, una canción de 2017 de Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño, con Daddy Yankee, rapero también de Puerto Rico. Pasó once semanas en el primer puesto en 36 países, en parte debido a una nueva mezcla en la que participó Justin Bieber, la superestrella canadiense del pop. Las ventas y las transmisiones en continuo de la canción superaron los trece millones en Estados Unidos.

Hasta que “Baby Shark”, un video infantil, la superó en 2020, la canción original era el video de YouTube más visto de todos los tiempos; hasta la fecha ha obtenido más de 8,000 millones de visitas. Del mismo modo, Rosalía, la megaestrella española, no solo canta con Bad Bunny, sino también con su prometido Rauw Alejandro, de Puerto Rico. Ha recibido más de 8,000 millones de reproducciones en Spotify y llena recintos enormes. En mayo reunió a 160,000 admiradores en la Ciudad de México.

Asimismo, Becky G (California) canta con Peso Pluma y Feid (Colombia) con Young Miko (Puerto Rico). Bizarrap, productor argentino, ha hecho de las colaboraciones su marca, cosechando éxitos con una serie de artistas de toda Latinoamérica. Su canción con Shakira (Colombia), en la que se desahoga con su exmarido, el exfutbolista español Gerard Piqué, no tardó en batir récords de transmisión en continuo al convertirse en 24 horas en la canción latinoamericana más reproducida en Spotify y en la canción latinoamericana que más rápido alcanzó los cien millones de visitas en YouTube, en poco más de dos días.

No obstante, el factor más importante es el papel de Estados Unidos. Aunque la música y la televisión en español son populares en varios lugares, el vecino del norte de América Latina es crucial. La población hispana en Estados Unidos alcanzó los 62.5 millones, el 19% del total, en 2021. Los hispanos representan el 52% del crecimiento demográfico del país desde 2010. Esto significa que hay un público enorme para los medios de comunicación hispanohablantes. También parece que los hijos de inmigrantes latinoamericanos siguen compartiendo la identidad del hogar de sus padres. El 72% de los hispanos hablan español o son bilingües. Incluso en la tercera generación, aproximadamente una cuarta parte sigue siendo bilingüe.

Como resultado, el español podría estar recibiendo un impulso. La lengua cuenta con casi 500 millones de hablantes nativos, más que ninguna otra excepto el mandarín y quizá el hindi. La frescura de Bad Bunny y sus colegas puede motivar a nuevos estudiantes. Después de “El juego del calamar”, un megaéxito de Netflix, Duolingo, una aplicación de aprendizaje de idiomas, experimentó un repentino aumento de inscripciones para aprender coreano. El interés de los clientes por el español es más amplio y sostenido: después del inglés, es por mucho el idioma con más usuarios activos en la aplicación, según Cindy Blanco, ejecutiva de la compañía. Del mismo modo, Babbel, una aplicación de pago para aprender idiomas, registró un crecimiento del 42% de alumnos de español entre los primeros trimestres de 2022 y 2023. La mayoría estaba en Estados Unidos.

Esto está influyendo en otras partes del mundo hispanohablante. Ramiro Villapadierna , jefe de la Oficina del Español de Madrid, señala que hay poco esnobismo local sobre los acentos y expresiones latinoamericanos que ahora se presentan en el habla de los niños españoles. El Gobierno intenta incluso aprovechar la ola latina impulsando la producción cinematográfica y musical en Madrid. Por el contrario, los medios de comunicación portugueses tienen un pequeño pánico moral ante los brasileñismos entre los jóvenes del país que ven YouTube. Un titular reciente de periódico advertía: “Los niños son adictos al portugués de Brasil”.

Otro resultado de la creciente influencia de la cultura hispanohablante es más sutil. El característico ritmo de tres tiempos del reggaetón se escucha ahora en toda la música en inglés de cantantes como Ed Sheeran, Dua Lipa y Drake. Aunque los oyentes no lo sepan, están escuchando un ritmo latino.