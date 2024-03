Taylor Swift se robó el show el martes en una cumbre asiática cuando el líder de Singapur se vio obligado a defender el acuerdo para una serie de conciertos exclusivos de la cantante en su pequeño país, que podría generar animosidad en la región por impedirle presentarse en otros países vecinos.

Singapur es un miembro clave de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, un bloque de 10 países conocido como ASEAN. Se esperaba que, en su cumbre de tres días, se centraran en la crisis humanitaria en Myanmar, que es un país miembro, y en los conflictos en el mar del Sur de China.

En lugar de ello, en las actividades suplementarias de la cumbre, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong fue interrogado sobre un lucrativo y exclusivo acuerdo que alcanzó su ciudad-estado con Swift, que impide que la cantante lleve su gira Eras a cualquier otro país del sudeste asiático.

Swift realizará seis conciertos en Singapur, del 2 al 9 de marzo, y algunos países vecinos del sudeste asiático se quejan de que Singapur los haya privado del auge turístico que sus conciertos brindan al país anfitrión.

El líder de Singapur confirmó el martes que Swift recibió “ciertos incentivos” a cambio de que Singapur fuera el único destino de Eras en el sudeste asiático. Lee defendió el acuerdo en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, un autoproclamado Swiftie (o fan de Swift) cuya lista de reproducción anual de Spotify tiene a Taylor Swift como su segunda artista más escuchada de 2023. Albanese es el anfitrión de la cumbre en Melbourne, que coincide con el 50º aniversario de la incorporación de Australia como el primer miembro externo de la ASEAN.

Lee no reveló el costo del acuerdo exclusivo, que fue financiado con un fondo gubernamental establecido para reconstruir el turismo tras las perturbaciones provocadas por el COVID-19. Tampoco respondió directamente si había encontrado resentimientos por parte de otros líderes debido al acuerdo, indicando, en cambio, que, si Singapur no hubiera logrado un acuerdo exclusivo, algún otro país vecino lo habría hecho.

“Ha resultado ser un acuerdo muy exitoso. No lo veo como algo poco amistoso”, dijo Lee.

El primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, llamó la atención sobre el acuerdo en febrero con una afirmación pública de que un promotor le dijo que el gobierno de Singapur subsidiaba los conciertos con alrededor de US$ 2 a US$ 3 millones por espectáculo con la condición de que la artista no se presentara en ningún otro lugar de la región.

Srettha dijo que, si hubiera sabido del acuerdo antes, confiaba en que podría lograr algo similar.

Pero Tailandia no guarda resentimiento a Singapur, dijo Prommin Lertsuridej, secretario general del primer ministro. Dijo a los periodistas en una entrevista grupal el lunes que Tailandia tomó lo que hizo Singapur como ejemplo, y aunque Tailandia ya tiene algunas leyes para permitir tales paquetes de incentivos, el gobierno está trabajando para eliminar la burocracia y hacer de Tailandia un lugar más atractivo para eventos internacionales.

“Aprendemos los unos de los otros”, dijo Prommin, y agregó que admiraba a Singapur por ser capaz de idear y lograr esta “buena idea de negocio”.

Un representante de Swift no respondió cuando se le contactó en busca de comentarios.