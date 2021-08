“Los niños en el país necesitan tener mejor conectividad para estudiar”

Milton Rojas llegó a decidir que iba a postular a Ingeniería de Telecomunicaciones a raíz de los continuos problemas que tenía con su conexión a Internet. Estos no le permitían estudiar de forma óptima durante la pandemia.

Milton Rojas Inoñán Primer puesto examen UNI

“La misma frustración me llevó a pensar en qué hacer para solucionarlo. Y en las noticias veía que este problema se repetía de peor forma fuera de Lima”, cuenta el joven de 17 años que la semana pasada ocupó el primer lugar del examen de admisión de la UNI. Milton comenzó a prepararse a inicios de este año para postular por primera vez al examen. “Estudiaba desde las 8 a.m. hasta las 2 de la tarde. Por la tarde, repasar los temas que no me quedaban claros y después de cenar también seguía estudiando hasta que me daba sueño”, detalla el universitario, quien añade que la base que le dejó su colegio Saco Oliveros también fue de mucha ayuda.

Ahora solo espera empezar clases. Mientras tanto, se relaja escuchando música electrónica, rock y clásica, además de ver los partidos de la selección, sus pasatiempos favoritos.

“La minería es el pilar económico del país y siempre estará presente”

Miguel Ángel Gomero ocupó el segundo puesto en el examen de admisión de la UNI para la carrera de Ingeniería de Minas. El ahora universitario cuenta que su familia es de Áncash, donde se ubica la minera Antamina. “Supe desde chico que era un buen lugar para trabajar y así nació mi curiosidad por esta carrera”, afirma.

Miguel Ángel Díaz Gomero Segundo puesto examen UNI

Miguel Ángel, de 17 años, terminó la secundaria en el colegio Trilce y este año se preparó en una academia para postular por primera vez al difícil examen. “Por las tardes resolvía ejercicios, revisaba libros o algo que no me quedaba claro”, sostiene.

Estudiar de forma virtual no fue fácil. Él prefiere estar en clase, escuchar al profesor y preguntar. Sin embargo, le encontró algo positivo a estar encerrado. “Dentro de todo lo malo, me ayudó a concentrarme. En casa estás siempre cara a cara con los libros”, indica. El objetivo de Miguel Ángel es especializarse en su carrera y viajar por el Perú llevando su trabajo. O, quien sabe, ir al extranjero para continuar su vida profesional y seguir ayudando a su familia.

“Inténtalo muchas veces. Si tu objetivo es claro, con esfuerzo lo alcanzarás”

Cinthia Valentín López tenía una meta: ingresar a la UNI. Lo intentó dos veces porque su sueño es convertirse en ingeniera de minas y “por qué no, tener mi empresa en el rubro”, destaca. Es que sus raíces están en Áncash, donde aprendió el valor del campo y los nevados.

LIMA 19 DE AGOSTO DEL 2021 CINTHYA LOPEZ, ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA. FOTOS: VIOLETA AYASTA / EL COMERCIO

“Se está haciendo daño al medio ambiente y yo quiero ayudar a que las mineras no formen parte de eso”, explica.

Para ello tuvo que prepararse con un exigente horario de estudio. En el colegio de 7am a 12pm, luego en la academia de 1pm a 6 pm y, en su hogar, de 8 pm a medianoche”. En medio de esos apretados horarios, encontraba algo de tiempo para disfrutar de ver partidos de fútbol por televisión y dibujos animados. Aunque todavía no ha visto al equipo de sus amores, Alianza Lima, sobre el césped; sí celebra haber ido al estadio para alentar a la selección.

El partido más fuerte que se viene para ella es culminar la carrera, y si los recursos lo permiten, estudiar en Europa.