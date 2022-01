Sony Music Entertainment informó que ha adquirido el catálogo de música grabada de Bob Dylan, incluidas sus interpretaciones de canciones populares como “Blowin’ in the Wind” y “Knockin’ on Heaven’s Door”, así como los derechos de futuros lanzamientos.

El acuerdo es el más reciente en la relación de seis décadas de Sony Music con el artista, y abarca la obra de Dylan desde 1962. Variety citó fuentes que valoraron el acuerdo entre US$ 150 millones y US$ 200 millones.

Ni Sony ni el representante de Dylan quisieron comentar los términos del acuerdo.

Dylan, de 80 años, había vendido su catálogo de canciones a Universal Music Publishing Group en diciembre por unos US$ 300 millones.

El premio nobel de Literatura forma parte de un grupo de artistas veteranos, entre los que se encuentran Neil Young, Stevie Nicks y Paul Simon, que han vendido los derechos de sus composiciones a inversores, que buscan aprovechar las oportunidades creadas por el streaming de música.

Sony y Dylan dijeron que colaborarán en futuras reediciones del catálogo del artista en la Bootleg Series, que comenzó en 1991 e incluye 14 lanzamientos hasta el elogiado “Springtime In New York” del año pasado: “The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)”.