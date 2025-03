Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afrontará un juicio el próximo miércoles 3 y jueves 4 de abril por haber incurrido en el delito de fraude fiscal. Según la justicia española, presuntamente evadió más de un millón de euros entre 2014 y 2015.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado al estratega italiano y solicita que se le aplique una pena de cuatro años y nueve meses de prisión.

“No estoy preocupado en este sentido, pero, obviamente si me dicen que he defraudado, me molesta y repito que confío totalmente en la justicia” , expresó a los medios en la víspera del partido entre Real Madrid y Leganés.

Ancelotti en la mira de la justicia: las razones

Según la administración fiscal de España, Carlo Ancelotti declaró sus ingresos como entrenador del elenco merengue en 2014 y 2015 mas no los procedentes de derechos de imagen y otras fuentes, como algunos inmuebles.

Dichos ingresos por derechos de imagen ascendieron a 1.2 millones de euros en 2014 —año en el que ganó su primera Champions League con el Real Madrid— y de 2.9 millones de euros en 2015.

Carlo Ancelotti ha ganado tres Champions League con el Real Madrid en sus dos etapas como entrenador. (Twitter)

De acuerdo con un documento judicial al que accedió AFP, Ancelotti reconoció los hechos durante las investigaciones.

A criterio de la justicia española, el también exjugador del AC Milán y Roma omitió voluntariamente esa información en sus declaraciones de impuestos, ya que acudió a “un complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen”.

Ancelotti, entonces, simuló la cesión de sus derechos a entidades “carentes de actividad real” domiciliadas fuera de España, “persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española”.

Ancelotti, Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo saco de fraude fiscal

El entrenador del Real Madrid se suma al bolo de íconos del fútbol acusados de fraude fiscal: entre ellos, Cristiano Ronaldo y Messi.

Ambos deportistas recibieron multas millonarias y pedidos de 24 y 21 meses de prisión, respectivamente, los cuales fueron reemplazados por sanciones económicas.

Cabe anotar que en España las penas menores a dos años a personas sin antecedentes penales no suelen devenir en cárcel.

“Iré con mucha ilusión a declarar el miércoles”, reafirmó Carlo Ancelotti.

Con información de AP y AFP.