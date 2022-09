Hay una amplia oferta de servicios de streaming, con productos exclusivos y planes para todos los bolsillos. La competencia está muy reñida e incluso ha golpeado a grandes como Netflix. Ante este panorama, ¿todos sobrevivirán o algunos se quedarán en el camino en esta guerra de las transmisiones?

Bob Iger, ex director ejecutivo de Disney, pronostica que habrá bajas en esta guerra de los streamings, en la que se enfrentan plataformas como Disney+, Hotstar, Netflix, Apple TV+, Prime Video de Amazon, HBO Max, Paramount, Peacock, Hulu, entre otros.

¿QUÉ PLATAFORMAS DE STREAMING DEJARÁN DE EXISTIR SEGÚN EL EXCEO DE DISNEY?

Durante una aparición en Code Conference de Vox Media, el ex director ejecutivo de Disney, Bob Iger, quien supervisó el desarrollo del servicio VOD por suscripción de Disney, que se lanzó en noviembre de 2019, consideró que en la guerra de las plataformas de streaming sobrevivirán grandes como Netflix, pese a haber más de un millón de suscriptores. En la lista también están Disney+, Amazon, Apple TV+, entre otros.

“Se necesita mucho capital para estar en ese negocio. No creo que todos lo logren”, predijo Iger. En ese sentido, el especialista no mencionó a Warner Bros., pese a la próxima fusión de Discovery con HBO Max y Discovery+ y a pesar del éxito de “House of the Dragon”, el spin-off de “Game of Thrones”, de HBO. Tampoco están en la lista de los sobrevivientes Paramount+, de Paramount Global; Peacock y Hulu.

Compañías que no sobrevivirían y cuántos usuarios tienen

Paramount+: 63,7 millones de usuarios en el mundo.

63,7 millones de usuarios en el mundo. Peacock: 28 millones de usuarios en el mundo.

28 millones de usuarios en el mundo. Hulu: 46,2 millones de usuarios en el mundo.

46,2 millones de usuarios en el mundo. HBO Max: 76,8 millones de usuarios en el mundo.

“House of the Dragon”, el éxito de HBO (Foto:HBO Max)

¿CUÁNTO COSTARÁ EL NUEVO PLAN DE NETFLIX CON PUBLICIDAD?

El plan de suscripción de Netflix con anuncios costaría entre 7 y 9 dólares al mes, la mitad de lo que cuesta la actual suscripción más popular sin anuncios (US$15,49), de acuerdo con el portal Bloomberg. Estaría disponible desde finales del 2022.

El director de operaciones y responsable de productos de Netflix, Greg Peters, en una anterior oportunidad, ha indicado que este plan atraerá a muchos millones de futuros abonados en todo el mundo.

“Nuestro ARM global ha crecido a una tasa anual compuesta del 5 % entre 2013 y 2021, por lo que ahora tiene sentido ofrecer a los consumidores una opción de menor precio con anuncios, si así lo desean”. explicó.