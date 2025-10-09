9 de octubre del 2015. Hace 10 años

LIMITARÁN LOS CRÉDITOS EN DÓLARES

Habrá nuevas medidas para restringir el financiamiento en moneda extranjera destinado a comprar vehículos y viviendas. El Banco Central de Reserva quiere continuar acelerando la desdolarización de los créditos, que al mes de agosto se ubica en 32.7%.Para ese fin se seguirán estableciendo metas de reducción de saldos de préstamos en dólares, tanto para vehículos como hipotecas. En el caso de las empresas las nuevas medidas se darán según la cartera de cada banco.

9 de octubre del 2010. Hace 10 años. Calvin Klein se prepara para su relanzamiento. Marcas de lujo destinan hasta US$ 1,500 por metro cuadrado en locales.

9 de octubre del 2020. Hace 5 años

EVALÚAN SUBSIDIAR HASTA EL 55% DE LOS CONTRATOS DE NUEVOS TRABAJADORES

Se contempla otorgar mayores beneficios a empresas que contraten a jóvenes de 18 a 25 años. Subsidio sería por un máximo de seis meses y alcanzaría a personas con ingresos de hasta S/ 2,400. Para que una compañía acceda debe demostrar una caída en ventas de 30% en abril-mayo del 2020.

9 de octubre del 2024. Hace 1 años

LA SBS REFORZARÁ “LIMPIEZA” DE COOPERATIVAS HASTA FIN DE AÑO

Supervisor acentuará revisión de estas entidades de ahorro y crédito, lo que implicaría el cierre de aquellas con indicadores muy débiles. Un objetivo es evitar problemas al fondo de seguro que inicia el próximo1 de enero, y que protegerá depósitos de los socios hasta por S/ 10,000.