9 de noviembre del 2010. Hace 15 años

LA PRÓXIMA OLA: EMITIRÁN ACCIONES CHILENAS EN LIMA

Pronto emitirán en soles para no correr riesgos de tipo de cambio, según la chilena Scotia Corredora de Bolsa. La primera sería una compañía del sector retail. Hoy empieza era de integración de bolsas de Chile, Colombia y Perú. Conformarán índice conlas acciones más líquidas de las tres bolsas. Indice General bursátil limeño volvió a batir récord. Luego de varios meses de negociación, hoy se abre el acceso para que los inversionistas puedan invertir simultáneamente en las bolsas de Chile, Colombia yPerú. Se espera que en el corto plazo disminuyan las comisiones de los agentes de bolsa.

9 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Oro rompe barrera de los US$ 1,400 la onza.

9 de noviembre del 2015. Hace 10 años

EL 51% CONSIDERA QUE SUS INGRESOS RECIÉN MEJORARÁN A PARTIR DEL 2018

Para el 42% de los peruanos la inversión privada comenzará a repuntar a partir del primer trimestre del 2017. Cada vez menos personas están dispuestas a endeudarse, señala la encuesta preparada por Datum, pues solo el 19% afirma que gastará por encima de sus ingresos. La cautela entre los consultados se hace mayor porque ahora más personas dicen que podrán ahorrar este año.

9 de noviembre del 2020. Hace 5 años

VENTAS EN SETIEMBRE OBTUVIERON SU MEJOR RESULTADO EN 8 MESES

Se prevé que en el cuarto trimestre PBI tenga mayor desempeño al tercero, lo que vislumbra un verano positivo. BCP registra aumento en los pagos de créditos de consumo y de la reprogramación de los préstamos de las mypes. Transacciones con tarjeta dedébito superan los niveles precovid, pero avance es más lento con tarjetas de crédito.