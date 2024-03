9 marzo del 2009. Hace 15 años

CONSTRUCCIÓN SE FRENA POR LEY DE EDIFICACIONES

Municipios no adecuan sus procesos administrativos a ley que rige desde hace cinco meses. Problema retrasa inversiones por cerca de US$ 1,000 mlls. Situación se complica porque Tribunal Constitucional aún no resuelve demanda contra actual ley. Capeco mencionó a la incapacidad de los funcionarios municipales como una de las razones para que no se aplique la nueva Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

9 de marzo del 2014. Hace 10 años

CARTERA PESADA DE LA BANCA CRECIÓ 18% DESDE AGOSTO

IMPACTO Aconsejan al Gobierno actuar rápidamente para evitar mayor deterioro. Sostienen que la baja del porcentaje de deudores cumplidos no se veía desde hace ocho años. Desde setiembre muchas cosas han cambiado, sobre todo en el ámbito económico y financiero. Los efectos de la crisis global ya se sienten en el país, y comienzan a aparecer ciertas señales de deterioro en algunos indicadores del sistema financiero.

9 de marzo del 2023. Hace 1 año

FINANCIAMIENTO DE MYPES CON TARJETAS DE CRÉDITO SE DISPARA

Deuda de consumo revolvente de la pequeña empresa creció 47%, a S/ 927.5 millones, durante el 2022. Buscan alternativas para acceder a recursos, pues sistema financiero es más cauto debido al contexto, dicen expertos.