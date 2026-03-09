9 de marzo del 2011. Hace 15 años

VUELVEN FONDOS MUTUOS QUE NO PIERDEN CAPITAL

Se crearán sobre la base de inversiones en canasta de monedas y commodities. Este año, los fondos mutuos esperan crecer en US$ 800 millones. Los fondos que invierten en acciones y renta fija han crecido más de 12%. Hace cerca de dos años, nacieron los fondos mutuos que garantizaban el 100% del capital, sin embargo desaparecieron del mercado. Hoy, con el nuevo reglamento, las gestoras de fondos planean que esta modalidad renazca. Como siempre, la rentabilidad dependerá del nivel de riesgo que se quiera asumir.

9 de marzo del 2011. Hace 15 años. Industria a toda máquina: Creció 14.4%.

9 de marzo del 2016. Hace 10 años

APENAS HAY 40 EMPRESAS QUE DAN DINERO A LOS CANDIDATOS

Firmas solo dieron aportes a cinco partidos. JP Morgan ve más posibilidades de que Guzmán le gane a Keiko en segunda vuelta. Hasta el momento, los partidos han gastado más que los aportes que han recibido para la campaña electoral. Las pocas empresasque han dado dinero se han concentrado principalmente en Acuña y Keiko. La ONPE detectó inconsistencias en los datos de los aportantes de seis agrupaciones políticas.

9 de marzo del 2021. Hace 5 años

LESCANO REPUNTA Y LÓPEZ ALIAGA, FORSYTH Y KEIKO EMPATAN EN EL SEGUNDO LUGAR

Acción Popular lidera intención de voto congresal y Frepap desplaza al Partido Morado del segundo lugar. Nivel socioeconómico D y la zona centro del país concentran el mayor número de indecisos. El 53% de los electores votará por un partido para presidente y otro para el Congreso. El 25% ya decidió su voto, siete puntos más que en febrero. El 78% irá a sufragar pese a pandemia.