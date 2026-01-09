9 de enero del 2025. Hace 1 años

EMPLEADORES TENDRÍAN MÁS CONTROL SOBRE ACTIVIDADES PERSONALES EN EL TELETRABAJO

De acuerdo con propuesta del ejecutivo para cambios al reglamento de la ley. Especialistas advierten que las medidas planteadas podrían generar mayor rigidez en la implementación de esta modalidad laboral, limitando su flexibilidad. El reglamento establece que los jefes deben implementar pausas activas obligatorias, considerando las características particulares de cada puesto.

9 de enero del 2025. Hace 1 años. Ya hay cinco países interesados en el proyecto de irrigación Majes Siguas.

9 de enero del 2025. Hace 1 año

INVERSIÓN EXTRANJERA EN BONOS PERUANOS ALCANZA PICO DE DOS AÑOS

Foráneos aumentaron su posesión de papeles del gobierno en soles atraídos por altos retornos, estabilidad de la moneda local y limitada depreciación cambiaria. Analistas prevén que la buena racha puede continuar en los siguientes meses. Los inversionistas extranjeros recuperaron en los últimos meses su apetito por los bonos soberanos peruanos.

9 de enero del 2025. Hace 1 año

RAPEL, ECOSAC Y CAMPOSOL EN EL TOP DE LAS PRINCIPALES EXPORTADORAS DE UVAS

En plena campaña 2024-2025 Entre los primeros envíos a Asia desde el puerto de Chancay se despacharon 145 toneladas de este producto en diciembre. Las empresas que utilizaron este puerto fueron Agrícola Riachuelo (60.5% de la carga enviada), AgrícolaDon Ricardo (26.9%) y Ecosac (12.6%). En plena campaña 2024- 2025, las exportaciones peruanas de uvas de mesa continúan consolidándose como uno de los pilares del sector agrícola. Aunque los envíos de esteproducto se realizan durante todo el año, la temporada oficial tiene lugar desde la semana 31 (finales de julio 2024) hasta la semana 14 del año siguiente (abril 2025).