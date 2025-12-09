9 de diciembre del 2010. Hace 15 años

SUNAT SALE CON TODO A FISCALIZAR POR FIN DE AÑO

Desde hoy, estarán bajo la lupa las tiendas de Gamarra y Mesa Redonda. El 10% de los contribuyentes no tiene RUC. Habrá 170 fiscalizadores de la Sunat. El 30% de los locales en Mesa Redonda no es formal. Ahora hay una puerta más fácil para aprobar exoneraciones. La administración tributaria celebrará las fiestas de fin de año con mayor fiscalización. Por eso, pondrá en marcha diversos operativos en Lima, dado que las zonas comerciales anuncian que batirán récord de ventas.

9 de diciembre del 2010. Hace 15 años. FMI ve más incierta que nunca la situación de Europa.

9 de diciembre del 2015. Hace 10 años

DISMINUIRÁN PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS CLÍNICAS

El próximo año se pondrá mayor foco en fiscalizar a 4,000 centros de salud informales, como los centros de estética. En el 2016, más clínicas podrán reducir los precios de las medicinas que venden sus farmacias, estima la Superintendencia Nacional deSalud. Los primeros pasos se dieron este año. Se busca que los ingresos de las farmacias no subvencionen otros servicios de las clínicas.

9 de diciembre del 2024. Hace 5 años

PERUANOS QUE NO TIENEN CANDIDATO SUBEN A 56% Y FORSYTH CAE 10 PUNTOS

El 32% piensa viciar su voto en el 2021. Este grupo avanza hasta 35% en los segmentos D y E. A cuatro meses de las elecciones, los cinco primeros concentran solo el 27% de la intención de voto. Indecisos suben de 18% a 24% y se ubican sobre todo en el sur, con 28%, y en el norte, con 26%. Keiko, Humala y Acuña son los candidatos con mayor antivoto, sobre todo en el sector A/B y en Lima.