9 de agosto del 2010. Hace 15 años

METRO CUADRADO PARA CASAS BAJA EN DIEZ DISTRITOS

Barranco y San Juan de Lurigancho registran la mayor caída en precios. En el Callao y Breña se incrementó en más de 24% el precio del metro cuadrado. Mientras hay una reducción en el costo de los departamentos para el segmento A, sube en el B. En esta edición, la variación de precios de viviendas en 27 distritos de Lima. Procuradora pide estar alerta para evitar lavado de dinero en la construcción. En el segundo trimestre del año hubo cambios en los precios promedio de venta por metro cuadrado en los principales distritos de la capital. En 17 de ellos se registraron alzas.

9 de agosto del 2010. Hace 10 años. Peruanos pagan más por GLP que Colombia y Chile. Gobierno anuncia que principal distribuidor de GLP en La Convención venderá el balón al mismo precio que en Lima.

9 de agosto del 2010. Hace 15 años

CAEN UTILIDADES DE CAJAS MUNICIPALES Y SUBE SU MOROSIDAD

Una caja reportó pérdidas y disminuyó patrimonio. El negocio de las microfinanzas, el más apetecidopor bancos, ONG y entidades especializadas, dejó en claro que para obtener rentabilidad se necesita más que participar en este. La razón: las ganancias de las cajas municipales cayeron en S/. 24 millones (20%) durante el primer semestre del año frente a similar lapso del 2009, al sumar S/. 95 millones. Solo 6 cajas de 13 lograron incrementar la utilidad. Caja Arequipa, Cusco y Sullana, pertenecientes al grupo con mayor participación de mercado, incrementaron su utilidad entre 6% y 8.5%. Mientras que Caja Piura y Trujillo, la número dos y tres en la lista de colocaciones, disminuyeron su utilidad en 86% y 60%, respectivamente, en el periodo de análisis.

9 de agosto del 2010. Hace 15 años

CADENA SUBWAY REINGRESA AL PERÚ

Empresas nacionales no se quedan atrás: Bembos abre su cuarto local en la India, Pardo´s Chicken ingresará a Bogotá y Segundo Muelle incursionará este año en España. El Perú se ha convertido en un mercado atractivopara empresas foráneas, sobre todo del rubro de servicios, en donde la oferta limitada y el mayor poder adquisitivo de los consumidores anima el ingreso de nuevos participantes, principalmente bajo el sistema de franquicia. Así, recientemente abrió el primer local de la cadena de lavanderías española Clean & Clean, y desde México la franquicia Banco de Cordón Umbilical está buscando un socio peruano para ingresar al país, señaló el past presidente de la Cámara Peruana de Franquicias, Luis Kiser. Retornode Subway .