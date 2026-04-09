9 de abril del 2021. Hace 5 años

A SOLO DOS DÍAS DE LOS COMICIOS: DÓLAR CAE A S/ 3.60 Y BVL SUBE 2%

Tipo de cambio retrocedió por quinto día consecutivo a su nivel más bajo desde el 18 de diciembre del 2020. Luego del 11 de abril, volatilidad también dependerá de la composición del futuro Congreso. Créditos de consumo pueden volver a crecer desde julio, según Credicorp Capital.

9 de abril del 2021. Hace 5 años. Visitas a tiendas de malls en Lima bajan más que en provincias.

9 de abril del 2021. Hace 5años

EN CINCO DE DOCE CAJAS MUNICIPALES HAY PÉRDIDAS

Su rentabilidad conjunta descendió de 12.07% a 0.29% en últimos doce meses. Mora de cajas rurales trepa a 12.5%. Por primera vez en la pandemia, registraron pérdidas que llegaron a S/ 14.4 millones. Seis cajas ediles reportaron una contracción de sus utilidades y solo una las aumentó.

9 de abril del 2021. Hace 5 años

PERUPETRO NO NEGOCIARÁ RENOVACIÓN CON ACTUALES OPERADORES DE LOTES

Agencia estatal retrocede en su intención de convocar a subasta seis lotes petroleros, ante el anuncio del Minem de que “no tiene prisa” por adjudicar esas áreas petroleras. Perupetro anunció ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso su decisión de no negociar con los actuales operadores de lotes petroleros cuyos contratos de licencia vencerán en los siguientes cinco años, la renovación de esos acuerdos contractuales por mayor plazo.