LOCA CARRERA DE BANCA ABARATA CRÉDITO PERSONAL

Tasas de interés para préstamos de libre disponibilidad caen 10 puntos. También disminuyó el costo del consumo con las tarjetas de crédito en soles. Advierten que si sigue el crecimiento del crédito de consumo se puede generar un sobrecalentamiento. Para mypes es oneroso tomar préstamos a cuota fija pues suben 30 puntos. En esta edición, las variaciones de las tasas por tipo de financiamiento. El ex superintendente de banca, Juan José Marthans, advirtió que muchos bancos se han especializado en créditos de consumo para aparecer bien en la foto de fin de año.

8 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Pfizer competirá con medicinas genéricas.

PETROQUÍMICA EN MARCONA AÚN NO DESPEGA

El proyecto petroquímico de CF Industries aún espera la aprobación del estudio de impacto ambiental. Pero no solo eso, la empresa de Estados Unidos considera que se necesita ampliar el ducto de gas que llega a la costa, por eso ha reducido su inversión. En tanto, los juicios contra la exportación del gas de Camisea llegaron del Cusco a Lima.

ESSALUD YA USA SUS RESERVAS INTANGIBLES PARA ATENDER GASTOS

Presidente de la seguridad social dice que se ha visto obligado a usar recursos de la reserva intangible de la entidad. Este miércoles la Comisión de Economía del Congreso iniciará el debate del proyecto de ley que amplía hasta el 2014 el pago de gratificaciones sin descuentos de pensiones y seguro social de salud. Diversas bancadas ya se han expresado a favor, por lo que se prevé su aprobación. “Nadie se puede oponer a un tema tan justo como eliminar los descuentos a las gratificaciones”, manifestó el congresista Víctor García Belaunde, quien sustentará ese proyecto de su autoría.