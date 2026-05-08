8 de mayo del 2025. Hace 1 año

AFP Y ASEGURADORAS BUSCAN SUSPENDER VENTA DE TELEFÓNICA

Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo. En concreto, solicitan que transferencia de acciones no tenga efectos hasta la instalación de la Junta de Acreedores. Abogados ven posible fallo positivo, pero también observan medida como forma de presión. Tras casi un mes del anuncio de la venta de Telefónica del Perú (TdP) a Integra TecInternational, las implicancias de la transacción vienen siendo conocidas. Sin embargo, poco se sabía de las acciones legales de los mayores tenedores de los bonos corporativos emitidos por la firma en el 2019 por S/ 1,700 millones, es decir, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ahora, Gestión revela que estos acreedores (Profuturo, Integra, Prima, Moneda, Rimac Seguros y Reaseguros, Interseguro, Pacífico y La Positiva) no se quedaron de brazos cruzados.

8 de mayo del 2025. Hace 1 año. Precio del oro en máximos históricos, pero producción local cae en más de 15%.

8 de mayo del 2025. Hace 1 año

INGRESARÁN AL MENOS 50,000 INVERSIONISTAS RETAIL A LA BVL

El boom de entrada de minoristas a la plaza local en el 2024, este año ingresan unos 5,000 al mes, cifra alta respecto de periodos previos. Además, microfinancieras ahora acuden con más frecuencia a la bolsa para recoger fondos que luego intermediarán. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) alista el proceso de integración con las bolsas de Santiago y Bogotá, que asegura le permitirá poner al país de nuevo “en el radar” de los agentes económicos globales. En paralelo, la plaza bursátil local seguirá recibiendo pequeños inversionistas a lo largo del año, luego de un 2024 que sorprendió a los analistas y partícipes del mercado en general, por unflujo inusualmente elevado de nuevos partícipes.

8 de mayo del 2025. Hace 1 año

EXPLORAMOS NUESTRO INGRESO A ARGENTINA A TRAVÉS DE TALMA

Alejandro Sandoval Zavala, Vicepresidente del Grupo Sandoval El Grupo Sandoval, con más de 50 años de operación, traza un ambicioso plan de crecimiento no solo en Perú sino también en la región y descarta cualquier interés de venta. Son cuatro las empresas que integran el Grupo Sandoval y una de las más dinámicas y con mayor proyección internacional es Talma. ¿Qué planes tiene para este año? Este año vamos a invertir alrededor de US$ 50 millones en toda la región. Actualmente Talma opera en México, Ecuador, Colombia y naturalmente en Perú.