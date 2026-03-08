8 de marzo del 2011. Hace 15 años

DÓLAR ESCASEA Y PUEDE SUBIR SU COTIZACIÓN

Carencia es por las intervenciones del BCR que buscan ‘secar’ el mercado. BBVA prevé que esta situación puede originar hipos en precio del billete verde. También podrían subir tasas de interés de los préstamos en dólares de corto plazo. Sistema bancario buscaría fondeo adicional de dólares en el exterior. Durante febrero, la tesorería de los bancos enfrentó un déficit de dólares para sus operaciones cambiarias, a diferencia de lo que sucedió en enero. Ahora, las entidades financieras prefieren mantener dólares en caja por la crisis en Africa del Norte.

Accionistas de la bolsa limeña tuvieron utilidad de S/ 25 mlls.

8 de marzo del 2016. Hace 10 años

EL POLLO ES 23% MÁS CARO QUE HACE UN AÑO

Se incrementan los precios de los limones, ajos y tomates, mientras se abarata la papa. El pollo se ha encarecido fuertemente en lo que va de marzo, y se estima que si continúa dicha tendencia puede ser el mes en que se registre el mayor incremento de su precio en el verano. En tanto, el cierre de la Carretera Central originó la pérdida de la carga de alimentos perecibles de 300 camiones que abastecen a mercados mayoristas de Lima.

8 de marzo del 2021. Hace 5 años

BANCA INTENSIFICA LA COMPRA DE DEUDA CON REBAJA DE 50% DE TASAS

Aceleran la adquisición de créditos de consumo y de tarjetas de clientes de la competencia. Con esta estrategia unifican deudas de un mismo cliente con una menor tasa de interés y un mayor plazo. Se estima que la mitad de clientes acepta la propuesta de llevar su deuda a otra entidad financiera.