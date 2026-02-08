8 de febrero del 2011. Hace 15 años

SE PAGA 10% AL DÍA EN CRÉDITOS INFORMALES

Al mes, comerciantes deben pagar 1,645%. En el sistema financiero se paga, en promedio, 2.2% por préstamos de 30 días en soles. En provincias, los prestamistas informales cobran intereses de 15% al día. Profundizar la bancarización es todavía una de las tareas pendientes. Por ejemplo, los comerciantes de Lima y provincias que requieren préstamos de inmediato deben pagar por créditos de muy corto plazo tasas de interés elevadas.

8 de febrero del 2011. Hace 15 años. Mineros advierten que propuestas electorales ahuyentan inversiones.

8 de febrero del 2016. Hace 10 años

SUNAT PONE LA PUNTERÍA EN ARTISTAS, FUTBOLISTAS Y POLÍTICOS

Ya se empezó con 50 contribuyentes y se están verificando los ingresos por signos exteriores de riqueza no sustentados. La administración tributaria espera obtener, al menos, S/ 165 millones por las fiscalizaciones de incrementos de patrimonios no justificados de contribuyentes. En profesionales, como los abogados, se han detectado casos en que no se han declarado bonos de éxito. Además, hay mil casos de depósitos de empresas fantasmas en paraísos fiscales. En este trimestre, las notarías entregarán información mensual de las transacciones que registran.

8 de febrero del 2021. Hace 5 años

LLEGAN 300 MIL VACUNAS, PERSONAL PRIORITARIO NECESITA DE 3.2 MILLONES

Primeras dosis serán para profesionales de la salud, militares, policías, bomberos y serenazgo. Sagasti agradece el aporte del sector privado y ahora le pide apoyo ante la escasez del oxígeno. Vacunación costará este año S/ 2,648 millones. Fiscalía pide ser incluida en primer grupo de inmunización. Positividad pasó de 16% a 20% durante la primera semana de la cuarentena, según Matlab.