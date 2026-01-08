8 de enero del 2016. Hace 10 años

EN DOS MESES FISCALIZARÁN A UNIVERSIDADES PRIVADAS

Se inicia con un primer grupo que deberá presentar información para determinar si cumple las condiciones básicas de calidad. Las universidades privadas que no se adecuen al programa de calidad elaborado por Sunedu perderán la licencia, ratifica el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Revela que aún el Congreso debe aprobar la ley para el sistema de acreditación. 47% invirtieron las universidades nacionales de su presupuesto en el 2015.

8 de enero del 2016. Hace 10 años. Gerentes pueden ir a la cárcel si fijan sueldos sin sustento.

8 de enero del 2021. Hace 5 años

MINSA LANZA ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR EVENTUAL SEGUNDA OLA

Pide a Direcciones de Salud, centros públicos y privados iniciar medidas de control por alza de casos y muertes. Eventuales restricciones se harán focalizadas basadas en información epidemiológica de regiones. Ejecutivo ya diseña el cronograma para el inicio de vacunación masiva de la población. Cancillería revela que en Gobierno de Vizcarra grupo a cargo de adquirir fármacos no se reunió un mes.

8 de enero del 2025. Hace 1 año

BANCA TENDRÍA QUE JUSTIFICAR RECHAZO A SOLICITUDES DE CRÉDITOS

Banca tendría que justificar rechazo a solicitudes de créditos proyecto en agenda de la comisión permanente del Congreso Entidades financieras estarían obligadas a emitir un informe a las personas a las que denieguen préstamos, con las razones de su decisión. Parlamento aprobó ayer retirar de centrales de riesgo las deudas no reconocidas por clientes, hasta que sus reclamos sean resueltos.