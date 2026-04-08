8 de abril del 2011. Hace 15 años

EN DOS DÍAS MUEVEN US$ 2 MIL MILLONES POR LAS ELECCIONES

Se bate récord de negociación. Nadie quiere quedarse sin dólares en la mano. Bolsa cae 1.9% a dos días de los comicios. Fondos de inversión esperan resultados del domingo para nuevos proyectos. La incertidumbre se adueñó de los mercados bursátil y cambiario, lo cual motivará que hoy continúe la volatilidad. Las empresas empiezan a recomponer su portafolio de monedas.

8 de abril del 2011. Hace 15 años. Se iniciará proyecto minero de mil millones de dólares en Cusco.

8 de abril del 2016. Hace 10 años

DÓLAR AL ALZA Y BOLSA A LA BAJA, ASÍ TERMINA LA PRIMERA VUELTA

El factor político es ahora el más relevante para los mercados. El riesgo país sube en abril y está en el mayor nivel desde el 1 de marzo. El tipo de cambio empezó ayer con un salto hasta S/ 3.414 por la compra de los bancos y empresas, nerviosos porel desenlace del domingo. Luego cedió por la intervención del BCR. Mayo será decisivo para la permanencia de la bolsa en el índice de mercados emergentes.

8 de abril del 2021. Hace 5 años

CONGRESO BUSCA REPROGRAMAR HASTA FIN DE AÑO CRÉDITOS CON EL AVAL DEL ESTADO

En agosto vence acceso al programa. Iniciativa incluye préstamos personales, a mypes e hipotecas. El FMI recomienda la creación de nuevos programas de crédito con garantía del Estado para todas las empresas, similares a Reactiva Perú. Este planteamiento se dirigiría a firmas viables pero sin liquidez.