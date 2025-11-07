7 de noviembre del 2024. Hace 1 año

RÉCORD DE BOLSAS Y BITCOIN POR TRIUNFO DE DONALD TRUMP, PERO COBRE RETROCEDE

La propuesta del recorte de impuestos al sector empresarial fue tomada positivamente por el mercado bursátil de EE.UU., subiendo el Dow Jones 3.2%. El posible incremento de aranceles a diversas economías generó el retroceso de los commodities, registrándose la fuerte caída diaria del metal rojo de 5%.

7 de noviembre del 2024. Hace 1 año. Mercados financieros seguirán agitados hasta fin de año.

7 de noviembre del 2024. Hace 1 año

SOLO 2% DE LOS REGISTRADOS EN EL REINFO SE HAN FORMALIZADO

La estrategia de formalización ha sido un total fracaso, donde el Reinfo ha servido más bien como un salvoconducto para la minería ilegal, apunta Videnza. La minería no formal, que comprende a la informal e ilegal, se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el país; más incluso que el narcotráfico. Así lo reportan expertos como Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera en su libro “Las economías criminales y su impacto en elPerú”.

7 de noviembre del 2024. Hace 1 año

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 INGRESARÁN OCHO MARCAS

Directora Comercial y de Marketing de Jockey Plaza El centro comercial de Surco engrosa su portafolio en diferentes categorías. En la denominada zona Barrio del mall se vienen cambios e ingresos de locatarios. En lo que va del año, ¿Cuál es el balance en ventas del Jockey Plaza? Ha sido un periodo de muchos cambios dentro del mix comercial, hemos agregado tiendas y, a diferencia de otros años, realizado varios movimientos.