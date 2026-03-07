7 de marzo del 2011. Hace 15 años

EL DEPÓSITO A PLAZO AHORA ES EL MÁS RENTABLE

Con la bolsa de capa caída, los depósitos a plazo en soles fueron la mejor alternativa en febrero. En el primer bimestre cayeron todos los fondos de los afiliados de las AFP. En esta edición, las 40 opciones más rentables. Los depósitos a plazo en los bancos y cajas municipales esquivaron la volatilidad de los mercados, como la bolsa de valores. Sin embargo, en el primer bimestre del año, nuevamente el euro se constituyó como la mejor alternativa de inversión.

7 de marzo del 2011. Hace 15 años. Se puede ahorrar 15% al comprar departamentos en planos

“SUBIR SUELDO MÍNIMO ES SUMAMENTE PERJUDICIAL”

Exministro de Economía dice que hoy no estamos en posición de bajar impuestos. Advierte que ampliar los beneficiarios de Pensión 65 es una medida equivocada. A diferencia de lo que plantean varios candidatos presidenciales, el exministro de Economía, Luis Carranza, dice que es una falacia pensar que subir el sueldo mínimo dinamizará el consumo. Considera que no elevar la productividad de los trabajadores, mantener los sobrecostos laborales y no disminuir el exceso de regulación laboral son una trinidad que no le hace bien al país.

CHINA CNPC INVERTIRÁ US$ 235 MLLS. EN LOTE 58

El proyecto ya cuenta con un estudio de impacto ambiental y CNPC se propone modificar la ubicación de dos pozos exploratorios. Uno de los objetivos es verificar la extensión de las reservas. La empresa China National Petroleum Company (CNPC) obtuvo la conformidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al informe técnico sustentatorio (ITS) presentado por la compañía para realizar modificaciones en dos pozos exploratorios en el lote 58, ubicado en el Cusco.