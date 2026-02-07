7 de febrero del 2011. Hace 15 años

NEGOCIARÁN 300 CASONAS DEL CENTRO

Beneficencia pasaría inmuebles al municipio de Lima, 227 de estos valen US$ 259 millones. Magdalena del Mar cambiaría la zonificación de la Av. Javier Prado para edificios más altos. En Lima se han construido 5,100 edificios de más de cinco pisos, según Capeco. La gerencia de Desarrollo Urbano de Lima evalúa otorgar algunos incentivos para atraer inversión privada al centro histórico. En tanto, la Beneficencia Pública de Lima evalúa ceder al municipio limeño 300 inmuebles para que puedan ser vendidos o alquilados.

Inversión publicitaria por persona en el Perú es de US$ 20 al año.

LA COMPRA DE EUROS ES AHORA LA ALTERNATIVA MÁS RENTABLE

Pagar tributos no hace feliz a nadie, pero es indispensable, pues estos financian el 80% del presupuesto nacional. Sin embargo, el nivel de incumplimiento es alto, no en vano hace poco la Sunat dio a conocer la lista de los cien principales morosos. En diálogo con Gestión, la jefa de la Sunat, Nahil Hirsh, precisó que un gran porcentaje de la deuda acumulada es anterior al año 2000 y aunque se han agotado todos los mecanismos posibles de cobro, (embargos) el 67% del total de la deuda (más de 9,500 contribuyentes), es “casi incobrable”, sin embargo no pueden castigarla por el tema de la responsabilidad que implica para el funcionario.

EL 50% DE LOCALES FISCALIZADOS EN ASIA NO DA COMPROBANTES

La Sunat realizó un operativo de fiscalización el fin de semana en 31 establecimientos (entre restaurantes y discotecas) ubicados en el boulevard del balneario de Asia. Un equipo de 120 fedatarios de la Administración Tributaria se encargó de efectuar las verificaciones, que consistieron en el control de las ganancias de las cajas registradoras. Dicha modalidad, conocida como “control de ingresos”, permite proyectar los ingresos de los contribuyentes y hacer las comparaciones con sus declaraciones mensuales, determinando si existen omisiones.